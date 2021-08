Rostock

Sie gehören zu den größten Arbeitgebern Rostocks und trotzdem kennen viele Hansestädter das Unternehmen „Transcom“ (noch) nicht. 460 Männer und Frauen arbeiten mittlerweile am hiesigen Standort und beantworten von hier aus unermüdlich Kundenanfragen aus ganz Deutschland. Das Unternehmen wächst rasant – vor allem seit der Corona-Pandemie – und sucht Mitarbeiter. Bis voraussichtlich zum Winter sollen nun monatlich 25 neue Arbeitsplätze geschaffen werden, denn Arbeit gibt es für „Transcom“ genug.

Strom? Telefon? Transcom beantwortet Kundenfragen

Doch ein Blick auf die Webseite des Unternehmens lässt bei einem Laien mehr Fragen als Antworten zurück. Was machen die Mitarbeiter eigentlich im Arbeitsalltag und womit verdienen die Angestellten ihre Brötchen? Wer eine Frage zu seiner Stromrechnung hat, ein Zeitungs-Abo kündigen oder verlängern möchte oder das Gefühl hat, die letzte Abrechnung seines Telefonanbieters ist zu hoch, der landet bei einem Transcom-Mitarbeiter – ob nun am Telefon oder im Online-Chat.

„Wir arbeiten in Deutschland im Auftrag für mehr als 20 große Kunden: Zum Beispiel Vodafone, die Hanseatic Bank, verschiedene Stromanbieter und seit Neuestem auch für den Bezahldienst Klarna“, erklärt Marketing-Chef Frank-Christian Kant und schiebt nachdrücklich hinterher: „Nein, wir sind kein Call Center. Wir rufen die Menschen nicht an, um etwas zu verkaufen, sondern wir werden angerufen, wenn Menschen Fragen haben.“ Und Fragen haben die Menschen in Zeiten von Online-Shopping mehr denn je.

Pavel Niklas (33) aus Rostock an seinem Arbeitsplatz. Er trägt ein Headset. Unter anderem schätzt er die Unterstützung für seine sportliche Leidenschaft als Griffin-Spieler. Quelle: Martin Börner

Von knapp 50 auf 460 Mitarbeiter

Seit 1999 gibt es „Transcom“ in Rostock. Damals arbeiteten hier noch weniger als 50 Angestellte. Mittlerweile hat sich der Standort nicht nur in puncto Mitarbeiterzahlen gemausert, sondern ist der modernste Standort der schwedischen Holding AB. In weltweit 53 Niederlassungen liefern knapp 29 000 Mitarbeiter Antworten auf eine riesige Bandbreite an Kundenfragen, die für die jeweiligen Fachgebiete unter anderem an einer speziellen Transcom-Online-Universität ausgebildet werden. Denn nur wer selbst den Durchblick hat, kann Antworten liefern.

Nicht nur in Rostock wächst das Unternehmen. Mittlerweile agieren sie an sieben Standorten in Deutschland und haben unter anderem in diesem Jahr Telefónica Deutschland, besser bekannt als O2, übernommen. Ein weiterer großer Fisch für das Unternehmen, das im Gegensatz zu Konkurrenz-Anbietern noch nie seinen Namen änderte. „Das ist in unserer Branche etwas Besonderes. Im Gegensatz zu anderen Kundenservice-Dienstleistern mussten wir uns noch nie etwas vorwerfen und konnten unseren Namen als gute Marke auf dem Markt etablieren.“ Kant ist stolz, dass viele Mitarbeiter schon mehr als 20 Jahre in dem Unternehmen arbeiten. „Sie fühlen sich bei uns wohl und wir bieten exzellente Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten.“

Frank-Christian Kant und Marcus Golonka (45), Country Manager. Quelle: Martin Börner

Spenden für Kinderkrebshospiz

Aber auch in karitativen Angelegenheiten ist das Unternehmen in Rostock sehr aktiv. Eine liebgewonnene Tradition ist beispielsweise, dass die Mitarbeiter den Erlös ihrer Pfandflaschen am Jahresende für das Kinderkrebshospiz oder auch den Tierschutzbund spenden. Tradition ist auch, dass Geschäftsführer Marcus Golonka die Summe dann verdoppelt. Außerdem übernahmen sie die Patenschaft für das Bienenvolk eines lokalen Imkers, der im Gegenzug nun den Honig ins Unternehmen liefert. „In diesem Jahr haben wir auch das Sponsoring für das Rostocker Football-Team Griffins übernommen. Vielleicht werden wir in der Region ja so etwas bekannter, denn wir müssen uns wirklich nicht verstecken“, sagt Frank-Christian Kant, der aktuell plant, das Firmengebäude in der Trelleborger Straße in Lütten Klein auffälliger zu gestalten. In der Liste „Rostocks größte Arbeitgeber“ steht Transcom übrigens auf dem 14. Platz.

Von Carolin Riemer