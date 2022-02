Rostock

Seit 30 Jahren kümmert sich der Unternehmerverband Rostock-Mittleres Mecklenburg schon um all jene, die ihr Glück in der Selbstständigkeit gefunden haben. Zu den rund 460 Mitgliedern gehören nicht nur Kaufleute, sondern Unternehmer der verschiedensten Branchen und natürlich auch Gründer. „Wir sind wirklich stolz darauf, dass wir unsere Mitgliederzahl trotz Pandemie konstant halten konnten“, sagt Verbandspräsident Frank Haacker. Schließlich sei eine der Hauptaufgaben des Verbandes – die Unterstützung der Mitglieder mit Netzwerken und Events – durch Corona deutlich eingeschränkt worden. Statt bei Häppchen und Getränken Kontakte zu knüpfen, saß man sich plötzlich vor Bildschirmen gegenüber. „Das erfüllt zwar vielleicht den Zweck, aber die Emotionen bleiben auf der Strecke.“

Eines hätten diese Jahre aber gezeigt: „Die Digitalisierung ist in keiner Branche mehr wegzudenken“, sagt Haacker. Das hätte auch beim Verband zum Umdenken geführt. Zum Geburtstag gibt es deshalb eine Verjüngungskur: „Wir haben uns vom Tafelsilber unserer Altvorderen getrennt“, so der Präsident augenzwinkernd. Der Vorstand hätte sich einstimmig dazu entschlossen, eine alte Villa im Rostocker Bahnhofsviertel, die dem Verband gehört, zu veräußern. Wirtschaftlich nötig sei das nicht gewesen, sondern vor allem dem Modernisierungskurs geschuldet. „Die Kaufleute von heute sitzen eben kaum noch in Villen“, begründet Frank Haacker diesen Schritt.

Moderne Räume für digitale Arbeit und echte Treffen

Der Erlös soll nun für den Kauf modernerer Räume genutzt werden. Der Abschied aus den aktuellen Büros nahe des Hauptbahnhofes, die nur gemietet sind, ist schon fest geplant – und ein neuer Standort in der Hansestadt bereits im Blick. Wohin genau es geht, wollen die Verantwortlichen noch nicht verraten. Klar ist nur: „Wir wollen offene Räume, die sich für digitale Arbeit, aber auch für ein echtes Netzwerktreffen eignen“, sagt Susann Baltzer, die seit letztem Jahr Geschäftsführerin des Verbandes ist. Beratungsräume, Lounge-Ecken, Plätze für mobiles Arbeiten – all das soll nun bald an neuer Stelle in der Hansestadt realisiert werden. „Sodass Mitglieder, die vielleicht für einen Termin in der Nähe sind und dann noch etwas arbeiten wollen, das auch ganz unkompliziert bei uns machen können“, nennt Baltzer ein Beispiel.

Digitale Sicherheit fürs Homeoffice

Generell will sich der Unternehmerverband nach 30 Jahren nicht mehr mit dem Status quo zufriedengeben. Und das nicht nur, wenn es um die Büros geht. „Wir haben das große Ziel, bei unseren Mitgliederzahlen die Marke von 700 zu erreichen – das passt zur Rostocker Zahl“, blickt Frank Haacker voraus. Das Potenzial sei in der Hansestadt und drumherum auf jeden Fall vorhanden. Denn trotz Corona-Krise ginge es den Unternehmern glücklicherweise gut. Das hätten zahlreiche Gespräche bewiesen. „Natürlich gibt es aber immer wieder Herausforderungen: Das Thema Lieferengpässe ist jetzt auch in MV angekommen“, so Haacker. So könne es passieren, das Autohäuser zum verkauften Wagen nur einen Schlüssel rausgeben können, weil für den zweiten der Chip fehle.

Bei dem grundsätzlichen Problem – der Abhängigkeit vieler deutscher Wirtschaftszweige von China – könne der Verband zwar nicht direkt helfen. Dafür aber bei vielen anderen, zum Beispiel der Nutzung von Corona-Hilfen, der Unternehmensnachfolge oder dem Fachkräftemangel. Für viele dieser Themen gebe es im Verband sogar eigene Expertenteams. „Und wir profitieren immer wieder von unseren Mitgliedern selbst, die neue Fragestellungen, aber auch eigenes Know-how mit einbringen“, sagt Susann Baltzer. So sei mittlerweile das Thema IT-Sicherheit eines, dem sich der Verband widmet. „Da gibt es besonders durch den Wechsel ins Homeoffice viele neue Aspekte, die zu beachten sind. Denn der digitale Wandel macht auch angreifbar“, weiß die Geschäftsführerin. Mangelnde Sicherheit könne gerade für kleine Betriebe schnell existenzbedrohlich werden. Das zu verhindern, sei eine der Aufgaben, denen sich der Verband im Jubiläumsjahr widmen will.

Von Claudia Labude-Gericke