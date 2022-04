Rostock

Die Rostocker Ostseesparkasse und die Kröpeliner Straße – das war bisher vor allem ein Thema fürs Gericht. Die juristischen Auseinandersetzungen drehten sich um die alte Leiser-Villa, in der die Ospa eine moderne Innenstadtfiliale eröffnen wollte. Doch am Ende gab es zwischen der Bank und dem Eigentümer des alten Kaufhauses – „Nanu-Nana“-Chef Joachim Hoepp – Streit um den Zustand der Immobilie, um Verträge und ums Geld.

Für die Sparkasse schließt sich jetzt aber dieses Kapitel. Denn selbst der Bundesgerichtshof entschied nun zugunsten der Ospa. Unter anderem, weil die „Rechtssache weder grundsätzliche Bedeutung hat (...) noch eine Entscheidung des Revisionsgerichts erfordert“, heißt es in dem Beschluss, welcher der OZ vorliegt. Die Kosten des Verfahrens muss Joachim Hoepp übernehmen. Der Oldenburger Unternehmer war für eine Stellungnahme am Montag nicht kurzfristig erreichbar.

Trotz des für ihn positiven Urteils bedauert Ospa-Vorstand Karsten Pannwitt, „dass es so gekommen ist“. Nach wie vor sei man daran interessiert, dieses tolle Gebäude zur Stärkung der Innenstadt weiterzuentwickeln. „Gern auch jemand anderes... nur passieren sollte schnell etwas“, so Pannwitt. Dass der Eigentümer eine Weiterentwicklung verhindere, schade nicht nur ihm selbst, sondern auch Rostock. „Wir haben uns immer an Verträge gehalten, viele Kompromissvorschläge gemacht, haben das Mediationsergebnis umsetzen wollen und kein Gericht angerufen“, schildert der Bankvorstand seine Sicht des Streits.

Alte Bäcker-Fläche wird zum Kreativquartier

Die Ospa setzt nun auf einen anderen Standort in Rostocks Innenstadt, bleibt aber auf der Haupt-Einkaufsmeile. In der Kröpeliner Straße 17 will die Sparkasse gemeinsam mit dem Digitalen Innovationszentrum (DIZ) eine Pop-up-Fläche für Gründerteams und Akteure der Kreativszene eröffnen. Die Räume, in denen sich bis vor Kurzem noch eine Selbstbedienungs-Bäckerei befand, sollen nun ganz verschieden genutzt werden. „Wir freuen uns, dass sowohl junge Start-ups als auch andere Partner und Vereine der Ospa so die Möglichkeit erhalten, sich oder ihre Dienstleistungen und Produkte präsentieren zu können“, erklärt Karsten Pannwitt. „Und das an einem attraktiven Standort.“

Immer dann, wenn in der City etwas los ist, sollen künftig auch die Türen von „K-17“ offen stehen. Und zwar montags bis samstags, jeweils 10 bis 17 Uhr. Das Projekt diene nicht nur dazu, Leerstand in der Innenstadt zu vermeiden. „Für uns und unsere Start-ups ist die Fläche eine große Chance, den Menschen der Region innovative Ideen aus Rostock und MV zu präsentieren und auch eine Diskussion zu ermöglichen“, sagt Martin Setzkorn, Geschäftsführer des DIZ. Kreativität bekäme so nicht nur Platz, sondern vor allem auch eine Bühne.

Die neuen und vor allem zentralen Räume hätten auch Einfluss auf den jährlich stattfindenden MVpreneur Day, die größte Veranstaltung zum Thema Unternehmertum im Norden. Anstelle eines einzelnen Tages sollen durch „K-17“ in einem MVpreneur Summer mehr Angebote gemacht werden. „Besucher erhalten die Möglichkeit, kostenfrei an wöchentlichen Veranstaltungen wie Workshops, Impulsvorträgen und Side-Events aus den Bereichen Digitalisierung, Unternehmertum, Nachhaltigkeit und Innovation teilzunehmen“, kündigt Martin Setzkorn an.

Spatenstich für neue Filiale in Toitenwinkel

Anders als bei den ursprünglichen Plänen für die Leiser-Villa geht es beim neuen Ospa-Standort „K-17“ allerdings nicht um eine Bankfiliale. Geldgeschäfte sind an diesem Standort nicht vorgesehen. Dafür aber bald an neuer Stelle im Nordosten der Hansestadt. In der Salvador-Allende-Straße baut die Sparkasse ein mehrgeschossiges Gebäude, das neben einer Filiale auch Platz für einen Bäcker, eine Praxis sowie Wohnungen bietet. Kommenden Montag soll der Spatenstich erfolgen. Ziel sei es, Ende 2023 fertig zu sein.

Von Claudia Labude-Gericke