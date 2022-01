Rostock

Der geplante Lückenschluss am Osthafen von Rostock nimmt eine weitere Hürde: Der Ortsbeirat Brinckmansdorf befürwortet das Quartier, das die VR-Immobilien GmbH auf ihrem gut 10 000 Quadratmeter großen Grundstück am Altkarlshof umsetzen möchte. Damit hat die letzte nötige Instanz der Bauvoranfrage zugestimmt.

Investitionssumme: Zwölf Millionen Euro

Rund zwölf Millionen Euro will die VR-Immobilien in einen Gebäudekomplex investieren, der sowohl Büros und Gewerbeflächen als auch ein Sporthotel enthält. Neu: Die ursprünglich angedachte Kindertagesstätte ist so, wie es der Bauherr wünscht, offenbar nicht machbar. Die Stadt habe stattdessen die Errichtung einer Betriebskita empfohlen, sagt Brinckmansdorfs Ortsbeiratsvorsitzender Marco Döbel (CDU). „Ob kommunal, in Trägerschaft oder betrieblich – jeder neue Kita-Platz kann nur gut sein für Rostock.“ Die Pläne des Bauherren hätten ihn und die anderen Ortsbeiratsmitglieder überzeugt. Die Vier- und Fünfgeschosser seien architektonisch ansprechend und „keine großen Quader, wie sie an vielen Orten Rostocks gebaut wurden“.

Neben Geschäftseinheiten sollen im Neubau auch Leute einziehen: Mitarbeiter- und Hausmeisterwohnungen sind geplant. Klassisches Wohnen werde es vorerst aber nicht geben, sagt Döbel. Langfristig könnte das anders aussehen: Die VR-Immobilien GmbH hatte bereits im Frühjahr 2021 angekündigt, im Osthafen Wohnungen bauen zu wollen, sobald der Bebauungsplan das erlaubt. Dies könnte im Zuge der Bundesgartenschau (Buga) passieren, schließlich soll dann in direkter Nachbarschaft das neue Warnowquartier entstehen.

Die VR Immobilien GmbH aus Rostock plant am Osthafen ein ganz neues urbanes Quartier mit Platz für Firmen und Arbeitsplätze, Handel, aber auch Hotelzimmer. Quelle: Aram Awetisian

Wann mit dem Bauen begonnen wird, ist noch unklar, denn zuvor muss der Bau- und Planungsausschuss positiv über eine entsprechende Beschlussvorlage entscheiden. Für Beiratschef Marco Döbel kann der Termin für den ersten Spatenstich nicht schnell genug kommen. „Wir werden zur Buga noch genug Baustellen haben. Da ist es gut, wenn alles, was bis dahin fertig sein kann, fertig ist.“ So sieht auch der Plan der VR-Immobilien GmbH aus: Gibt’s grünes Licht, soll entlang der Straße An der Knochenmühle begonnen werden und der Gebäudekomplex – wenn’s gut läuft – bis zur Buga stehen.

Das Lübecker Unternehmen CityBox24 hat neue Baupläne für die Timmermannsstrat in Rostock-Brinckmansdorf. Quelle: CityBox24

Während die Pläne am Altkarlshof konkret sind, lotet ein weiterer Investor aus, was in Brinckmansdorf möglich ist. An der Timmermannsstrat will CityBox24 drei Gebäude bauen. Das Unternehmen aus Lübeck ist auf Selfstorage, sprich Miet-Lagerräumen, spezialisiert und will nach Lübeck und Kiel nun auch großflächig in Rostock Fuß fassen. Laut Bauanfrage ist eine Investition von 3,5 Millionen Euro geplant. CityBox24 erwägt neben Lagerflächen auch Büros, ein Hotel, ein Boardinghaus oder eine Badausstellung in Brinckmansdorf zu bauen. „Der Investor klopft mit der Bauvoranfrage offenbar ab, was geht“, sagt Marco Döbel. Der Ortsbeirat hat der Voranfrage zugestimmt.

Von Antje Bernstein