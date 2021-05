Rostock

Seine Farbe mag an wolkenlosen Himmel und einen Tag am Meer erinnern. Doch um beim Blick in den Mercedes Vito an Strandurlaub zu denken, braucht es viel Vorstellungskraft. Der Innenraum ist bis auf die nackte Karosserie komplett zurückgebaut. Den Freiraum wollen Robert Pfannenstiel und Jens Klückmann (beide 36) mit allem füllen, was Weltenbummlern grenzenlosen Reisespaß verspricht.

Bett, Küche, Wohnzimmer – was man in einer Ferienwohnung erwartet, wollen Pfannenstiel und Klückmann im Vito auf engstem Raum unterbringen. Kein Problem. Sie haben sich darauf spezialisiert, Kleinbusse in stylische Camper zu verwandeln und dafür in Rostock die „Van-Haltestelle“ gegründet. Eine Schnapsidee, scherzt Pfannenstiel und lacht. „Wir sind beim Geburtstagsumtrunk drauf gekommen, uns selbst einen Bus zuzulegen und ihn auszubauen.“

Beim Projekt lassen sich die Kumpels Zeit, schrauben nur in der Freizeit. Doch kaum ist der Camper aufgemotzt und auf der Straße, müssen sie Gas geben: „Als wir fertig waren, kamen schon die ersten Anfragen von Leuten, die sich auch so einen Bus wünschten“, sagt Klückmann. Die beiden Rostocker melden Ende 2020 ein Gewerbe an, bauen einen Onlineshop für Buseinbauten auf und eröffnen eine Werkstatt im Rostocker Nordwesten. „Seither geht’s durch die Decke“, sagt Pfannenstiel. Das Geschäft nimmt Fahrt auf.

Caravaning boomt seit Jahren, in Zeiten von Corona aber ist aus dem Lifestyle-Trend regelrecht eine Massenbewegung geworden. Auf Instagram teilen User Einblicke in ihr Vanlife und befeuern damit den Hype. Die Vorteile vom Urlaub auf Rädern liegen auf der Hand: Reisen sind spontan, individuell und unabhängig von Hotels oder Flügen möglich. Schon vor Ausbruch der Pandemie stieg die Zahl derjenigen, die keine Lust mehr haben, sich mit Hunderten Touristen am Check-in-Schalter zu drängeln oder Pool und Büfett zu teilen.

Jens Klückmann von der „Van-Haltestelle“ baut den Innenraum eines Kleinbusses aus. Quelle: Ove Arscholl

Das spüren auch Robert Pfannenstiel und Jens Klückmann. Sie können sich vor Anfragen kaum retten. Die Auftragsbücher sind voll, Kunden und Kundinnen kommen aus allen Teilen Deutschlands nach Rostock, um ihre Vans ausbauen zu lassen. Die Wünsche sind anspruchsvoll. Früher haben sich Abenteurer damit begnügt, eine Matratze in den Bulli zu werfen und den Gaskocher einzupacken, heute darf es exklusiver und komfortabler sein. Sonderanfertigungen sind Standard. Das macht sich im Preis bemerkbar: Für individuelle Einbauten und hochwertige Materialien gibt die Kundschaft schon mal gerne fünfstellige Summen aus, erzählt Pfannenstiel.

Die "Van-Haltestelle" hat sich auf den Um- und Ausbau von Kleinbussen spezialisiert. Quelle: privat

Dafür bekommen sie mehr als einen fahrbaren Untersatz. Sie kaufen ein Lebensgefühl. Das weiß auch Pfannenstiel zu schätzen. „Früher hab’ ich es gehasst, Campen zu fahren. Zelten war gar nicht mein Ding.“ Dann ist er mit seiner Freundin und deren Bulli, einem rostigen T 4, durch Kroatien getourt. Seither liebt er die Freiheit, die ihm diese Art des Reisens bietet. Frei nach dem Motto „Zuhause ist, wo man parkt“. „Das möchte ich nicht mehr missen.“

Um einen Bus roadtriptauglich zu gestalten, braucht man nicht zwingend einen Werkstatttermin in der „Van-Haltestelle“. Die Rostocker haben spezielle Heckauszüge entwickelt, die sie online vertreiben und mit denen auch Laien ihre Fahrzeuge aufrüsten können. Die Plattformen werden bundesweit verschickt und können bis zu 250 Kilo stemmen. Mittels Schienen lassen sich Lasten wie eine Miniküche, Sportequipment oder der Wochenendeinkauf bequem aus dem Bus ziehen und Kofferräumen optimal ausnutzen. Außerdem bieten sie Zubehör wie Fahrradträger, Dachzelte, Kühlschränke und selbstklebende Filzverkleidung für Selbstausbauer an.

Die „Van-Haltestelle“ macht nicht nur Camper glücklich. Für die Rostocker Obdachlosenhilfe wird ein Kleinbus ausgebaut und wohnlich eingerichtet. Oberlichter, Filzverkleidung, Boden und Klapptische sind schon fertig. Quelle: Ove Arscholl

08/15 gibt es bei den beiden nicht. Ihre Auftraggeber haben komplettes Mitspracherecht bis zum Design einzelner Schubladen. „Wir setzen auf Individualität“, sagt Klückmann. Da könne allein die Küchenplanung schon mal mehr als eine Stunde dauern.

Kühlbox, Handyladestation, Getränkehalter: Der Bollerwagen, den die Chefs der "Van-Haltestelle" zusammen mit einer bayrischen Firma entwickelt haben, wird derzeit an der Isar getestet. Das Modell soll künftig auch in Rostock mietbar sein. Quelle: privat

Im Angebot haben die Jungunternehmer auch das, wovon viele Camper träumen: Matratzen nach Maß, hergestellt von der Papendorfer Manufaktur Almatros. Einen weiteren Kooperationspartner haben die Nordlichter in Süddeutschland gefunden. Zusammen mit einer Firma aus Bayern bringen die Rostocker einen Bollerwagen mit Kühlbox, Handyladestation und Getränkehalter auf den Markt. Die perfekten Begleiter für Ausflüge an Sommertagen wird zunächst an der Isar getestet. „Künftig wollen wir die Wagen auch in Rostock vermieten“, erzählt Pfannenstiel.

Noch läuft die „Van-Haltestelle“ im Nebengewerbe. Hauptberuflich ist Klückmann Autoglaser, Pfannenstiel arbeitet als Elektriker im Außendienst. Im kommenden Jahr wollen die Gründer ihre Firma in eine GmbH umwandeln und dann erst richtig durchstarten.

www.van-haltestelle.de

Von Antje Bernstein