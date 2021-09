Rostock: Veganes Streetfood-Festival lockt mit Burger, Torten und Gewinnen

Rostock

Bei diesem reich gedeckten Tisch läuft Naschkatzen und Fans herzhaften Fastfoods gleichermaßen das Wasser im Munde zusammen: Burger, Eiscreme, Brownies, Currywurst und Burritos sind nur eine Auswahl der Speisekarte, durch die sie sich demnächst im Stadthafen von Rostock schlemmen können.

Das Besondere: Alle Gerichte sind vegan, werden also aus rein pflanzlichen Zutaten zubereitet. Dass das dem Geschmack keinen Abbruch tut, soll sich am 12. September in der Manege zeigen: Im Zelt des Circus Fantasia steigt Rostocks erstes veganes Streetfood-Festival.

„Wir wollen zeigen, wie bunt, vielfältig und lecker vegane Küche ist“, sagt Danny Vogel. Er ist Ortsgruppensprecher von Ariwa Rostock. Die Tierrechtsorganisation veranstaltet das Sommerfest gemeinsam mit Rostock Animal Save. Ihr Ziel: mit gutem Essen auch Skeptiker und Skeptikerinnen vom veganen Livestyle überzeugen. Ein verlockendes Büfett ist jedenfalls angerichtet. „Wir haben viele tolle Leute eingeladen“, sagt Danny Vogel.

Den Zirkus zum Schlaraffenland machen wollen der Betreiber eines Café, das zu Rostocks Topadressen für vegane Süßigkeiten steht: Timm Berger vom Törtchenlokal Waldenberger. Mit Löffel-Keksteig, Cookies, Küchen und Mini-Torten versüßt er seinen Gästen den Tag. Coole Genießer bekommen beim Vegan-Fest unverfroren kleine Sünden serviert: Eis-Creme aus dem Eiscafé Veis.

Wer es herzhaft mag, könnte beim frisch eröffneten Restaurant „Küche des Frieden“ anbeißen, das ebenfalls beim Festival auftischt. Das Team um Chefin Juliane Schaber bietet Snacks wie Vöner, Burger und Bowls an. Den Aufstand des guten Geschmacks wollen Kitchen Roit anzetteln. „Sie reisen mit dem Foodtruck aus Niedersachsen an“, sagt Danny Vogel. Mit Burritos – mal karibisch, mal mexikanisch gefüllt – nimmt Kitchen Roit Feinschmecker mit auf eine kulinarische Reise. Mit Süßkartoffel-Pommes, Hotdogs und Muffins will die Crew von Reger Burger aus Berlin in Rostock den Geschmacksnerv treffen.

Sind die Teller leer gegessen, können Gäste Preise abräumen: Bei einer Tombola werden Gewinne wie vegane Kosmetikartikel und Snacks, Kochbücher und Mehrwegbehälter verlost. Junge Gäste werden beim Kinderschminken und verschiedenen Mitmachaktionen bespaßt. Teenies und Erwachsene erfahren derweil bei Vorträgen unter anderem, wie „unkompliziert es sein kann, die Ernährungsgewohnheiten zu verändern und was man damit zum Wohl von Tieren, Natur und Klima bewirken kann“, sagt Danny Vogel. Zum Gaumen- wird Ohrenschmaus serviert: Livemusik-Acts wie Les Bummms Boys spielen auf.

Das vegane Streetfood-Fest findet von 11 bis 19 Uhr statt. Der Eintritt ist kostenlos, alle Einnahmen werden an gemeinnützige Tierrechtsorganisationen gespendet.

Weitere Infos auf www.vegane-ktv.de und auf dem Instagram-Kanal @veganes_strassenfest_rostock

Von Antje Bernstein