Rostock: Verdacht auf chemische Substanzen löst Einsatz von Polizei und Feuer aus

Rostock

Zu einem Polizei- und Feuerwehreinsatz ist es am Donnerstagnachmittag in der Rostocker Südstadt gekommen. Vermeintlich chemische Substanzen in einer Wohnung hatten Bewohner beunruhigt, die daraufhin den Notruf wählten. So kamen im Wohngebiet Kösters Hof die Polizei mit mehreren Streifenwagen und die Feuerwehr mit einem ABC-Erkundungs-Messtrupp zum Einsatz.

Nachdem die Beamten die betreffende Wohnung lokalisiert hatten, nahmen sie Kontakt zum Bewohner auf. Dieser ließ jedoch niemand in seine Räumlichkeiten, so unterhielten sich Einsatzkräfte und Mieter über den Balkon. Zeitgleich führten Feuerwehrleute Messungen im Treppenhaus durch. Nach Auskunft der Beamten wurden aber keine gefährlichen Stoffe festgestellt, so dass der Einsatz beendet werden konnte.

Anwohnern zufolge soll der Mieter seit längerer Zeit vor allem nachts durch Lärm und aggressives Verhalten aufgefallen sein. „Er warf sogar schon brennende Fackeln vom Balkon“, hieß es von einer Nachbarin, die noch einen Vorwurf an die Beamten richtete: „Die Polizei kommt zwar immer, aber macht dann nichts. Muss denn immer erst etwas passieren?“

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Stefan Tretropp