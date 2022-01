Rostock

Kundschaften Einbrecherbanden aktuell Wohnhäuser in Rostock aus? Das befürchten zumindest einige Anwohner der Südstadt und der beiden Ortsteile Evershagen und Reutershagen. Der Grund: An ihren Briefkästen sowie Haus- und Wohnungstüren sind in den vergangenen Wochen immer wieder unterschiedlichste Symbole aufgetaucht. Oftmals handelte es sich dabei um Kreuze, die auf den ersten Blick völlig unscheinbar wirken.

Anwohner in Sorge

„Ich habe es selbst gar nicht bemerkt, bis mich ein Nachbar darauf hingewiesen hat“, berichtet eine junge Dame, die in einem Wohnhaus in der Südstadt lebt. Zunächst habe sie sich dabei nicht viel gedacht, wie sie gesteht. Von Bekannten aber erfuhr sie, dass Einbrecherbanden und Trickbetrüger solche Zeichen nutzen würden, um Nachrichten für nachfolgende Komplizen zu hinterlassen.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Daraufhin habe sie sich umgehend einen Lappen und Putzeimer geschnappt und das hinterlassene Zeichen an ihrem Türrahmen entfernt. Wenngleich nun alle Spuren beseitigt sind, ist die Angst geblieben. „Man macht sich schon Gedanken, was das bedeutet und ob man nun irgendeiner Gefahr ausgesetzt ist“, sagt die 36-Jährige. „Vor allem wegen meiner beiden Kinder lässt mir das einfach keine Ruhe mehr. Was ist, wenn ihnen etwas passiert?“

Mehr als nur ein schlechter Scherz?

Die Rostockerin ist nicht die Einzige, die von dieser inneren Unruhe geplagt ist. Auch einige Bürger in Reutershagen und im Stadtteil Evershagen berichten in den sozialen Netzwerken von ähnlichen Entdeckungen an ihren Türen und Briefkästen. In Facebook-Gruppen tauschen sie ihre Erfahrungen aus. Eine Nutzerin berichtet sogar, dass in ihrer Nachbarschaft eingebrochen wurde, kurz nachdem eine solche Markierung am Haus aufgetaucht sei.

Ist mein Zuhause sicher? Wer abklären möchte, ob sein Zuhause ausreichend gegen einen Einbruch geschützt ist und welche Präventionsmaßnahmen die beste Wirkung zeigen, der kann sich online unter www.polizei-beratung.de oder bei der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle der Polizeiinspektion Rostock unter der Telefonnummer 0381 / 49 16 31 30 informieren. „Wir stehen den Bürgern gerne beratend zur Seite“, betont Polizeisprecherin Dörte Lembke.

Das hat auch Niels Schönwälder (SPD), Vorsitzender des Ortsbeirates Evershagen, hellhörig werden lassen. „An uns als Gremium wurden diese Fälle noch nicht herangetragen. Aber es scheinen ja durchaus mehrere Haushalte betroffen zu sein“, sagt er. Man wolle das im Blick behalten und stehe in engem Austausch mit den zuständigen Kontaktbeamten. „Verständlich, dass die Leute verunsichert sind.“

Auf frischer Tat ertappt

Und ganz unberechtigt scheint die Sorge der Betroffenen nicht zu sein. Denn: Um die Weihnachtsfeiertage herum hatten Bewohner eines Einfamilienhauses in Evershagen einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Nach Angaben der Polizei sei dem Paar schon beim Betreten ihres Grundstücks die offene Garage aufgefallen. Im Haus stießen sie schließlich auf drei unbekannte Personen.

Dörte Lembke, Sprecherin der Polizeiinspektion Rostock: „Prävention ist der beste Schutz.“ Quelle: Ove Arscholl

Es sei zu einem Handgemenge gekommen, bei dem das Paar leicht verletzt wurde. Ob es vorher Anzeichen für einen bevorstehenden Einbruch gegeben habe, sei derzeit nicht bekannt, wie Dörte Lembke, Sprecherin der Polizeiinspektion Rostock, auf OZ-Anfrage mitteilt.

Bei Verdacht Polizei informieren

Jedem, der vermeintliche Gaunerzinken – so werden die Symbole der Täter genannt – an seinem Haus oder Briefkasten feststellt, empfiehlt sie, diese bildlich festzuhalten und anschließend zu entfernen. Auch sollte man die Polizei schnellstmöglich informieren. Das sei notwendig, damit die Beamten Häufungen in einem Bereich feststellen können. Sollte dies der Fall sein, werde die Polizeipräsenz in dem jeweiligen Viertel erhöht. Zudem werden in jedem der angezeigten Fälle zunächst Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet. „Wir können aber nur handeln, wenn wir auch entsprechende Informationen bekommen“, betont Lembke.

Ob es sich bei den genannten Symbolen in der Südstadt, in Reutershagen und Evershagen tatsächlich um Markierungen durch Einbrecherbanden oder bedeutungslose Schmierereien handelt, könne aktuell nicht mit Sicherheit gesagt werden. In jedem Fall aber sollte dies nicht auf die leichte Schulter genommen werden. 2020 gab es in der Hansestadt 89 Wohnungseinbruchsdiebstähle. 2019 waren es fast genauso viele – nämlich 88, wie Lembke verrät. „Prävention ist der beste Schutz.“

Von Susanne Gidzinski