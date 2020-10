Rostock

Der verkaufsoffene Sonntag in Rostock inklusive Kulturprogramm in den Straßen soll trotz des unmittelbar bevorstehenden Lockdowns in MV stattfinden. Man halte an den Plänen fest, sagt City-Manager Peter Magdanz. „Das ist mit dem Kulturamt abgestimmt und auch die Künstler wissen, was erlaubt ist und was nicht.“

Heißt: Bei Showeinlagen wird auf Abstand zwischen den Zuschauern geachtet. In den Geschäften ändere sich für Kunden nichts, sagt Magdanz. „Es gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen.“ Dazu zähle das obligatorische Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Die ist ab Samstag auch in den Rostocker Einkaufszentren wie dem Rostocker Hof und dem KTC Pflicht. Die Regelung, dass nur ein Kunde pro zehn Quadratmeter Ladenfläche erlaubt ist, greift zwar erst am Montag. Magdanz: „Sie ist aber jetzt schon gelebte Praxis in den Geschäften.“

Erster verkaufsoffener Sonntag im Jahr 2020 in Rostock am 1. November

Der Shoppingtag am 1. November ist der erste und wahrscheinlich auch der letzte verkaufsoffene Sonntag in diesem Jahr. Die vorher geplanten verkaufsoffenen Sonntage des Jahres waren der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Und ob weitere verkaufsoffene Sonntage 2020 stattfinden können, ist ungewiss.

Zumindest auf eines werden Kunden ab dem 2. November vorerst verzichten müssen: auf Restaurantbesuche während der Shoppingtour. Aufgrund des am 2. November wirksam werdenden Lockdown light müssen alle Lokale für mindestens vier Wochen schließen.

Öffnungszeiten am Sonntag von 13 bis 18 Uhr

Vorher sollen alle, die nach Schnäppchen und Weihnachtsgeschenken suchen, noch einmal unbeschwert durch die Innenstadt bummeln und sich zwischendurch in Cafés und Co. stärken können. Zwischen 13 und 18 Uhr laden die Geschäfte der Rostocker Innenstadt zum herbstlichen Einkaufsbummel für die ganze Familie ein – selbstverständlich immer unter Einhaltung der Abstandsregeln in und vor den Läden. Damit der Nachmittag zum Erlebnis wird, wird in und vor den Shops einiges geboten.

Weil gegen die kürzer werdenden Tage des Novembers Lichtblicke helfen, sollen viele Geschäfte an diesem Nachmittag innen und außen entsprechend dekoriert und illuminiert sein, kündigt der Rostocker Citykreis an.

„Durch die City werden sich Künstler und Artisten bewegen und ihre Kunst und Licht auf die Straße bringen. Es wird Feuershows an verschiedenen Plätzen und Walking Acts mit illuminierten Stelzenkünstlern geben“, heißt es. In und vor verschiedenen Geschäften soll Musik erklingen, Überraschungen sind geplant.

Von Antje Bernstein