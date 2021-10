Einkaufen - Verkaufsoffener Sonntag am 10. Oktober in Rostock – ist es der letzte in diesem Jahr?

Shoppen, Kultur genießen und zwischendurch im Restaurant schlemmen – das ist beim verkaufsoffenen Sonntag am 10. Oktober in der Rostocker Innenstadt möglich. Aus folgenden Gründen ist die Veranstaltung wegweisend für künftige Termine in diesem Jahr.