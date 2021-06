Rostock

Weil ein Autofahrer beim Abbiegen eine parallel zu ihm fahrende Straßenbahn nicht beachtete, ist es am Dienstagnachmittag in der Rostocker Gartenstadt zu einem Zusammenstoß zwischen dem Kleinwagen und der Bahn gekommen. Der Beifahrer verletzte sich dabei.

Der Unfall hatte sich nach Angaben der Polizei gegen 16.15 Uhr an der Einfahrt zum Tannenweg ereignet. Nach bisherigem Erkenntnisstand war der ältere Fahrer eines Mazda 2 vom Zoo gekommen und bog nach rechts in den Tannenweg ein. Dabei übersah er die Straßenbahn, die vom Zoo in Richtung Neuer Friedhof unterwegs war.

Beifahrer wird leicht verletzt

Nach dem Aufprall schob die mehrere Tonnen schwere Tram den Kleinwagen noch ein paar Meter vor sich her. Durch den Zusammenstoß splitterte die Fensterscheibe auf der Beifahrerseite. Der dort sitzende Begleiter des Fahrers erlitt dadurch eine leichte Verletzung am Kopf. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

An der Einsatzstelle kam auch ein Löschzug der Feuerwehr zum Einsatz. Die Beamten fanden vor Ort jedoch kein größeres Schadensausmaß vor, sodass sie zügig den Unfallort wieder verlassen konnten. Fahrgäste in der Bahn kamen nicht zu Schaden. Der Mazda erlitt im Bereich der Beifahrerseite und die Bahn im Frontbereich stärkere Beschädigungen, die in die Tausende Euro gehen dürften. Die Polizei hat nun die weiteren Ermittlungen aufgenommen und prüft, warum der Senior die Vorfahrt der Bahn missachtete.

Von Stefan Tretropp