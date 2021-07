Rostock

Ein Vermessungsschiff unter luxemburgischer Flagge ist am Samstagmorgen beim Einlaufen in den Rostocker Seehafen an Grund festgekommen. Der Wasserschutzpolizei zufolge kam es auf Höhe der MV Werften nach Westen von der Richtfeuerlinie ab. Die Besatzung blieb unverletzt, eine Leckage konnte nicht festgestellt werden. Das Schiff kam aus eigener Kraft frei und konnte am avisierten Liegeplatz im Seehafen festmachen.

Die Wasserschutzpolizei Rostock nahm den Seeunfall auf. Nach ersten Ermittlungen war die Ursache dafür ein Navigationsfehler der Schiffsführung. Ein technischer Defekt lag nicht vor. Die Dienststelle Schiffssicherheit der Berufsgenossenschaft Verkehr wurde verständigt und verfügte bis zur Besichtigung des Schiffsbodens und Bestätigung der Klassifikation die Festlegung des Schiffes. Der verantwortliche Kapitän musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 200 Euro zahlen.

Von OZ