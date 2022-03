Rostock: Vermisste Jungs bei versuchtem Einbruch geschnappt

Zwei Jungen, die als vermisst zur Fahndung durch die Polizei ausgeschrieben waren, haben in der Nacht zum Dienstag versucht, in einen Store der Deutschen Bahn in Lütten Klein einzudringen. Wie sie von der Polizei gestellt werden konnten.

