Rostock: Vermisster 15-Jähriger nach Monaten wieder aufgetaucht

Rostock

Am Samstag ist ein seit Januar vermisster 15-jähriger Rostocker wieder wohlbehalten aufgetaucht. Die Vermisstenfahndung nach ihm ist damit aufgehoben.

Der Junge hatte sich nach OZ-Informationen die vergangenen Wochen in einer Wohnung im Rostocker Nordwesten aufgehalten - offenbar bei Bekannten. Nach der Berichterstattung der OZ zum Fall des 15-Jährigen waren bei der Kripo etliche Hinweise auf den Aufenthaltsort des Jugendlichen eingegangen, so Polizeisprecherin Dörte Lembke. „Diese Hinweise deckten sich mit Ansätzen unserer Ermittler.“ Der Junge lebt seit Jahren in Einrichtungen der Jugendhilfe, war schon mehrfach von dort ausgerissen.

Die Polizei bedankt sich bei den Medien und der Bevölkerung für die Unterstützung bei der Suche.

Von OZ