Rostock

Die Polizei hat eigentlich schon nach einer Leiche gesucht, doch am Mittwochmorgen kam es glücklicherweise doch ganz anders. Ein seit Sonntag vermisster Mann konnte dank eines Bürgerhinweises im Rostocker Nordosten lebend gefunden werden. Bei dem Gesuchten handelt es sich um einen 88-jährigen, stark dementen Rentner.

Seit Sonntagnachmittag suchten die Beamten mit einem Großaufgebot nach dem orientierungslosen Senior, der aus einem Pflegeheim am Stadthafen verschwunden war. Dazu kamen auch Spürhunde und ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Als die Suche am Sonntag, Montag und Dienstag ergebnislos abgebrochen werden musste, war die Chance, den Rentner bei hochsommerlichen Temperaturen noch lebend zu finden, äußerst gering.

Rentner an Bahngleisen entdeckt

Am Mittwochmorgen meldete sich schließlich ein Bürger bei der Polizei und teilte mit, dass er den 88-Jährigen liegend an einer Böschung und Brücke an Bahngleisen in der Nähe der Rövershäger Chaussee gefunden habe. Während Bereitschaftspolizisten zeitgleich im Stadtteil Brinckmansdorf die Suche fortsetzten, eilten die Ermittler zum gemeldeten Fundort. Zwei Rettungswagen und ein Notarzt kamen zur Hilfe hinzu.

Der Senior war zwar nicht mehr ansprechbar, lebte aber. Sofort kümmerten sich Sanitäter und Notarzt um den dehydrierten Mann, der umgehend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus kam. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Bürger bereits am Montag den Vermissten in dem Bereich gesehen, aber erst am Mittwoch Bescheid gegeben.

Von Stefan Tretropp