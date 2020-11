Rostock

Musik, Gesang – und Party: Ein Video in den sozialen Netzwerken sorgt für Aufregung bei Rostocks Ordnungshütern. Auf den Aufnahmen bei Instagram sind mitten in der Innenstadt Hunderte feiernde Menschen zu sehen. Meist ohne Maske, ohne Abstand – trotz der geltenden Kontaktverbote.

Ob es sich um eine so genannte „Corona-Party“ handelt oder ob die Menschen nur zu dicht Straßenmusikern gelauscht haben? Unklar. Rostocks erster Spitzenpolitiker fordert aber bei großen Ansammlungen bereits eine Maskenpflicht für die Innenstadt.

Partys im Freien sind verboten

Die geltenden Regeln sind streng: „Der Aufenthalt in der Öffentlichkeit ist vom 2. November 2020 an nur noch mit den Angehörigen des eigenen und eines weiteren Hausstandes gestattet. Dabei darf die Zahl von zehn Personen nicht überschritten werden“, heißt es in der aktuellen Verordnung für den „Lockdown light“ in MV. Und: „Gruppenfeiern auf öffentlichen Plätzen, in Wohnungen sowie privaten Einrichtungen sind generell verboten.“

Die Feiernden auf der Kröpeliner Straße scheint das nicht zu interessieren: Mindestens 100 Menschen sind auf dem Video zu sehen. Einige tanzen, Musik wird gespielt. Die Aufnahmen sollen am Sonnabend gegen 20 Uhr an der Kröpeliner Straße entstanden sein. Genauer verifizieren lässt sich das nicht. Im Hintergrund sind die illuminierten Gebäude des Universitätsplatzes zur Lichtwoche zu sehen.

Maskenpflicht am Abend?

Vor allem die Lichtwoche der Stadtwerke AG hatte in den vergangenen beiden Wochen bei Dunkelheit Hunderte Menschen in die City gelockt. In den Abendstunden hatte sich die Kröpeliner Straße zu dem neuen Treffpunkt vor allem für junge Menschen entwickelt. Ordnungsamt oder Polizisten, die auf Abstandsregeln hinweisen – Fehlanzeige.

Rostocks Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke) fordert nun Konsequenzen. Nein, es gehe nicht darum, der „Spielverderber“ zu sein – aber: „Ich beobachte das schon eine Weile. Und nicht ohne Grund war ich schon zu Beginn der Woche dafür, wenigstens zur Lichtwoche von 16 bis 21 Uhr Maskenpflicht in der Innenstadt einzuführen.“ Szenen wie die bei Instagram, mit Hunderten Menschen dicht an dicht – „sie machen mich zornig und sprachlos“, sagt Bockhahn. „So sind wir auf dem Weg zu Verhältnissen wie in Österreich.“ Dort war am Wochenende ein kompletter Lockdown verhängt worden. Schulen und die meisten Geschäfte wurden geschlossen.

Bockhahn: „Ich verstehe nur zu gut, dass Menschen sich treffen und feiern wollen.“ Das werde bald wieder möglich sein. „In diesen Wochen aber geht es darum, das Coronavirus einzudämmen.“ Egoismus müsse da mal zurückstehen.

Polizei : Straßenmusik ist erlaubt

Vor allem Trommler waren es, die am Wochenende größere Gruppen angelockt haben. Gert Frahm, Polizeifüher vom Dienst im Polizeipräsidium Waldeck, sagt: „Straßenmusik ist erlaubt.“ Zwei Einsätze habe die Polizei am Sonnabend in der „Kröpi“ gehabt – weil zu viele Menschen vor einem Schnellimbiss am Uni-Platz standen und weil es dichtes Gedränge vor einem Asia-Imbiss gab, der auch Glühwein ausschenkt.

Kritik und Verständnis

Im Internet fallen die Reaktion auf die Bilder aus der City gemischt aus: „Ich hätte nicht gedacht, dass Rostock auch so blöd ist“, schreibt bei Instagram eine Nutzerin. Ein anderer User meint: „Kein Wunder, wenn bald alles wieder dicht ist.“

Doch es gibt auch Verständnis: „Lasst doch die Menschen endlich mal wieder feiern. Die Politiker werden schon sehen, was sie angerichtet haben“, schreibt Ralf Schulze bei Facebook. Und Martin Waldmann beschreibt das Geschehen an der „Kröpi“ so: „Das war keine Coronaparty. Es waren Musiker, die ihr Talent auf der Straße vorgeführt haben. Die waren durchaus froh, so wenigstens ein paar Euro zu verdienen, in Zeiten in denen sie mit vielen anderen Branchen mit am meisten Leiden.“ Ja, Menschen hätten getanzt: „Warum auch nicht? Endlich mal ein wenig dem Irrsinn entfliehen.“

Von Andreas Meyer