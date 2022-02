Rostock

Alle Mann (und Frau) an Bord: Thomas Nitsche ist Pädagoge auf der Likedeeler und freut sich über jeden, der das Rostocker Jugendschiff entert. „Ich bin Ansprechpartner für Kinder und Jugendliche auf dem Schiff und habe für sie immer ein offenes Ohr. Ich versuche, maritime Wünsche und allerhand andere Angebote für und mit der Jugend auf unserem Schiff umzusetzen.“ Die Angebote für Leichtmatrosen sind vielfältig: Montags steht Lasertag auf dem Programm, dienstags und donnerstags lernen Interessierte in der offenen Segelschule Seemannsknoten-Knüpfen. Ab April soll, wenn das Wetter es zulässt, wieder in See gestochen werden. Wer keinen Termin verpassen möchte, schaut online rein: Auf dem Instagram-Account @jugendschiff_likedeeler werden Neugierige auf dem Laufenden gehalten.

Von Antje Bernstein