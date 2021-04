Rostock

Die Kühlschränke und Pinnwände der Rostocker füllen sich wieder mit Konzertkarten. Für den Sommer sind im Iga-Park zahlreiche Veranstaltungen mit namhaften Künstlern geplant. Neben Alvaro Soler, Johannes Oerding, Clueso, Max Giesinger und zwei Auftritten des Sängers Bosse haben die Veranstalter der Agentur Kulturbotschafter Events jetzt weitere Stars für einen Auftritt an der Warnow verpflichten können.

Indie-Popper aus Berlin

Am Donnerstag, 22. Juli, gastiert die Band Von Wegen Lisbeth im Iga-Park. Die Indie-Popper aus Berlin wurden 2016 bekannt, als sie unter anderem mit der Band AnnenMayKantereit tourten. Zu ihren ersten Hits gehört unter anderem: „Und plötzlich der Lachs“. Markenzeichen der deutsch singenden Band ist vor allem die Verwendung eher ungewöhnlicher Instrumente, die für den besonderen Klang sorgen. Auf ihrem zweiten Album, das 2019 erschien, besingen sie unter anderem den „Lieferandomann“.

Fritz Kalkbrenner kommt im August

Musikproduzent und Sänger Fritz Kalkbrenner kommt ebenfalls für einen Auftritt an die Warnow. Sein Konzert ist für den 12. August ab 20 Uhr geplant. Bekannt wurde der 40-jährige Berliner unter anderem mit dem Hit „Sky&Sand“. Aber auch Titel wie „Facing the Sun“ oder „Kings in Exile“ brachten ihm weltweit Fans.

Im Jahr 2014 erklomm Kalkbrenner mit seinem dritten Studioalbum „Ways over Water“ Platz sechs der deutschen Charts. Der Track „Back Home“ hielt sich wochenlang in den Playlists und erreichte die Top 20 der Single-Charts. Mit „True Colours“ erschien 2020 Kalkbrenners mittlerweile sechstes Album. Hits davon sollen im Sommer auch in Rostock zu hören sein.

Vorverkauf startet am Freitag

Der Vorverkauf für beide Acts startet am Freitag, 30. April. Ab 12 Uhr gibt es die Tickets für Fritz Kalkbrenner und ab 14 Uhr die für Von Wegen Lisbeth. Immer exklusiv über die Webseite https://www.picknick-konzerte.de/tickets/

Bei beiden Konzerten handelt es sich um Picknick-Konzerte. Dabei können es sich die Besucher auf mitgebrachten Decken und mit genügend Abstand auf der Wiese bequem machen und den Musikern lauschen. Auch Essen und Getränke dürfen mitgebracht werden. Die Veranstalter haben die gesetzlichen Auflagen permanent im Blick und versprechen, das auch verantwortungsvoll umzusetzen. Im Falle möglicher Konzertabsagen wird der Kaufpreis inklusive aller Gebühren zu 100 Prozent zurückerstattet.

Auftritt von Markus Krebs verschoben

Schon am Wochenende sollte Comedian Markus Krebs die Saison im Iga-Park starten. Doch der Auftritt wurde aufgrund des Lockdowns auf den 8. September verschoben. Alle bereits gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit.

Von Claudia Labude-Gericke