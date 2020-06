Rostock

Die junge Frau hatte immer großen Respekt vor der Polizei. Schließlich ist ihr großes Vorbild, ihr Vater, selbst Polizist. Doch was die 22-jährige Rostockerin D., die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will, vor Kurzem erlebte, lässt sie seither zweifeln: Drei Polizisten in Zivil bedrängten D. derart, dass sie lange brauchte, um sich von dem Schock zu erholen.

D. arbeitet als Krankenschwester an der Rostocker Uniklinik. Vor einigen Tagen fährt sie spätabends mit dem Fahrrad auf einer menschenleeren Straße nach Hause, als sie auf einmal bemerkt, dass sie ein Auto verfolgt. Darin sitzen drei junge Männer.

Angst vor Vergewaltigung

„Mehrere Minuten lang fuhren sie neben mir her, dann versuchten sie, mir den Weg abzuschneiden. Ein Mann stieg aus und forderte mich auf, abzusteigen.“ Doch die junge Frau kann um das Auto herumfahren. Wenig später versuchen es die Männer erneut, jetzt kann D. nicht mehr ausweichen. „Ich dachte nur: Das war es jetzt, ich werde vergewaltigt.“

Aber dann geben sich die jungen Männer als Zivilpolizisten zu erkennen und wollen den Ausweis der jungen Frau sehen – ohne ihr zu sagen, worum es geht. D. will wiederum einen Dienstausweis sehen, woraufhin einer der Männer ihr seine Marke kurz vor die Nase hält. D. reicht das nicht, sie will ihren Vater anrufen. „Aber die Männer haben mich daran gehindert und meinten, es sei respektlos von mir, jetzt zu telefonieren.“ Um sie zu überzeugen, zeigt einer der Polizisten D. seine Dienstwaffe. „Hat denn auch jeder so eine Waffe dabei?“

Fuß in die Tür gestellt

Am Ende gibt D. nach. Weil sie ihren Personalausweis nicht dabei hat, bestehen die Polizisten darauf, sie bis nach Hause zu begleiten, wo der Ausweis liegt. Sie muss ihr Fahrrad für den Rest des Weges schieben, flankiert von zwei der Polizisten. Der dritte fährt im Auto hinterher. Einer meint noch: „Und was hat Dein toller Vater gesagt?“ An der Wohnung angekommen, will D. ihren Ausweis holen, wobei einer der Beamten den Fuß in die Tür stellt.

Einer nimmt den Ausweis mit ins Auto, die anderen beiden bleiben bei D. „Sie wollten Small Talk mit mir machen, aber ich wollte nur meinen Ausweis wiederhaben.“ Den muss sie sich unten am Auto abholen, der Beamte weigert sich, ihr ihn wiederzubringen. Erst jetzt erfährt D., was ihr überhaupt vorgeworfen wird: „Als ich gemerkt habe, dass ich verfolgt werde, habe ich auf dem Fahrrad telefoniert.“ Und das ist verboten.

Keine Antwort auf Beschwerde

D. berichtet ihrem Vater von dem Vorfall. „Er hat anderthalb Stunden gebraucht, um mich zu beruhigen. Er selbst war total wütend und fassungslos.“ Noch am gleichen Tag ruft der Vater beim Vorgesetzten der beteiligten Beamten an, um zu erfahren, warum seine Tochter wegen einer Ordnungswidrigkeit derart drangsaliert wurde.

Weil die Antworten ihn nicht befriedigen, schickt der Polizist am nächsten Tag noch eine E-Mail an seine Kollegen hinterher. „Darauf hat er bis heute keine Antwort bekommen“, sagt D.

Gegen die Vorschriften gehandelt

Beim zuständigen Polizeipräsidium Rostock stößt das Verhalten der Beamten auf Kritik: „Das dargestellte Prozedere entspricht in keinem Fall dem üblichen und vorgeschriebenen Ablauf polizeilicher Maßnahmen“, so eine Sprecherin. „Wir werden den Vorgang noch einmal nacharbeiten und die Kollegen dazu hören.“ Kontrollen hätten grundsätzlich so abzulaufen, dass die Beamten sich eindeutig ausweisen und dem Betroffenen sofort mitteilen, worum es geht.

Die 22-jährige D. fährt jetzt nur noch mit dem Auto zum Uniklinikum, wenn sie lange arbeiten muss. Ihren Verwarnungsgeldbescheid hat sie inzwischen bekommen: 55 Euro soll D. wegen der unerlaubten Handynutzung bezahlen.

Von Axel Büssem