Ob Schauspiel, Pop-, Jazz- oder Klassikkonzerte: Die Hochschule für Musik und Theater in Rostock ist seit Jahren die Topadresse für Kulturliebhaber. Regelmäßig lockt der Veranstaltungskalender mit den verschiedensten Events: Doch die Corona-Krise trifft auch die HMT. Um Auftrittsmöglichkeiten für die Studierenden zu schaffen, hat die Hochschule sich etwas Neues ausgedacht: „ HMT on air“ heißt die neue Veranstaltungsreihe.

Jeden Dienstag um 19.30 Uhr ab dem 25. August wird ein Konzert live über die Homepage der Hochschule übertragen. Doch nicht nur digital wird die Musik zu erleben sein – auch analog.

Eine Stunde Musik und eine reduzierte Platzzahl

Die Konzerte sollen eine Stunde dauern – wegen der Corona-Vorschriften gibt es keine Garderobe und keinen Getränkeausschank. „Im Saal ist eine reduzierte Platzzahl. Es können maximal 128 Personen das Konzert im Saal erleben“, so Angelika Thönes, die Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Hochschule. Die Personen sitzen in kleinen Inseln im Saal.

Der amtierende Direktor Oliver Krämer ist stolz, dass sie das Projekt gemeinsam ins Leben rufen: „Es ist Neuland für die Hochschule und ein enormer technischer und personeller Aufwand“, so Krämer. Einen besonderen Vorteil hat die neue Reihe: „Dadurch, dass die Konzerte online sind, können die Eltern, Lehrer, Freunde der ausländischen Studierenden auch endlich die Konzerte erleben, obwohl sie nicht hier in Rostock sind“, sagt Krämer.

Eintritt frei: Konzertanmeldung über die Homepage

Um die Konzerte im Katharinensaal zu besuchen, muss man eine Konzertanmeldung ausfüllen, seine Kontaktdaten und die Personenanzahl (bis zu sechs Personen) angeben. Die Daten werden nach vier Wochen wieder gelöscht. Der Eintritt ist zunächst frei. „Da uns Corona wahrscheinlich noch eine Weile begleiten wird, wollen wir die Reihe etablieren und planen weitere Konzerte“, so Krämer.

Vier Kameras aus verschiedenen Perspektiven

„ HMT on air“ kann nur live erlebt werden, denn es wird nicht konserviert. Es soll ein Live-Gefühl sein – doch das ist eine Herausforderung für die Technik des Hauses. Carsten Storm ist Tonstudioleiter und macht den Livestream möglich. Dieser funktioniere über die Homepage und nicht über eine Plattform, erklärt Storm. „Es muss kein Programm heruntergeladen werden, sondern lediglich die Homepage geöffnet werden“, so Storm. Beim Konzert sitzt der Tonmeister hinter einem Mischpult, regelt den Ton und die Kameras: „Es gibt vier Kameras in verschiedenen Perspektiven.“

Keine leichte Aufgabe: Storm entscheidet nach der Partitur, welche Kameraperspektive zu sehen sein wird. „Ich muss die Stücke kennen, um zu wissen, wann welche Einstellung passt“, erzählt der Tonmeister, der live zwischen den Kameras hin- und herschaltet. „Bei emotionalen Stellen nehme ich gerne die Kopfkamera, um die Emotionen des Musikers zu zeigen“, verrät er.

Damit technisch alles glattgeht, soll es vorher einen technischen Durchlauf geben, der sogar auf der Homepage zu sehen sein wird. „Der Zeitpunkt wird natürlich nicht verraten. Aber es muss sein, um zu sehen, ob alles klappt“, sagt Storm.

25. August: „Beethoven von früh bis spät“

Die Reihe beginnt am Dienstag, dem 25. August, mit einem Klavierkonzert unter dem Titel: „Beethoven von früh bis spät“. Es erklingen zwei Sonaten, Solist ist Sangwon Kim, und eine Sonate, gespielt von Martin Wiegel. Wiegel steht kurz vor seinem Masterabschluss und freut sich auf den Auftritt: „Es belastet uns Studierende, dass wir nicht auftreten können“, sagt Wiegel, denn er weiß, wie wichtig die Bühnenerfahrung ist – auch um selbstsicher zu werden.

Weil der Livestream analog und digital auf der ganzen Welt abrufbar ist, ist der Pianist noch aufgeregter als sonst: „Ich habe noch einen höheren Anspruch an mich selbst.“ Er ist dankbar über die Möglichkeiten, die die Hochschule schafft: „Wir dürfen auch Aufnahmen als Übung für die Bühnenpraxis machen. Das ist sehr hilfreich“, so Wiegel, der bei zwei Konzerten von „ HMT on air“ auftreten wird.

Schauspiel noch nicht in der Reihe vertreten

Dass zunächst keine Schauspielaufführungen stattfinden, liege an den Corona-Regeln, so Krämer: „Die Schauspieler trifft die Krise noch härter. Es gibt aktuell keine Ensembleübungen, weil die Distanz nicht gewahrt werden kann“, erklärt er.

Doch auch daran wird gearbeitet. Zukünftig sollen Corona-Tests Proben und Auftritte wieder möglich machen. Weitere Termine von „ HMT on air“ sind im Veranstaltungskalender auf der Homepage der Hochschule zu finden.

Von Nora Reinhardt