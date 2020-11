Rostock

Die wichtigste Brücke der Stadt ist marode, ihre Rest-Lebenszeiten begrenzt: Kurz nach Bekanntwerden der massiven Schäden an der Vorpommernbrücke ist in der Stadtpolitik eine heftige Debatte entbrannt. Rostocks CDU-Chef Daniel Peters warnt bereits vor dem drohenden „ Verkehrskollaps“ und gibt dem Rathaus eine Mitschuld. Zu lange habe Rostock Straßen und Brücken vernachlässigt. Statt Millionen in neue Radwege zu investieren, solle die Stadt nun das Geld in die bestehende marode Infrastruktur stecken. SPD, Linken und Grüne sehen im Brücken-Desaster aber auch Chancen.

Brücke hält maximal noch sechs Jahre

Am Mittwoch hatte die OZ enthüllt, wie schlecht es um die Vorpommernbrücke steht: Die Fahrbahn gibt nach, hängt in der Mitte mittlerweile gut 20 Zentimeter durch. Ab einem Wert von 22,5 Zentimetern muss die wichtigste Warnow-Querung gesperrt werden, heißt es aus dem zuständigen Amt für Verkehrsanlagen.

Verkehrssenator Holger Matthäus (Grüne) spricht von „Pfusch“ zu DDR-Zeiten: Für die 1986 errichtete Brücke sei zum Teil mangelhafter Beton verwendet worden. Auch Verankerungen seien unzureichend ausgeführt worden. Und: Auf zusätzliche Träger für die Fahrbahn sei verhängnisvollerweise verzichtet worden.

Matthäus will in den kommenden Wochen alle Optionen prüfen. Seine Experten geben der Brücke aber nur noch drei, maximal sechs Jahre Lebensdauer. Ein Neubau scheint unausweichlich. Und im Rathaus wird längst über Behelfsbrücken und „Stütz-Maßnahmen“ für die wichtige Querung diskutiert.

CDU : Rostock setzt falsche Prioritäten

Aus Sicht der CDU zeige das Brücken-Desaster, was in Rostocks Verkehrspolitik schiefläuft: „Während manche Verantwortungsträger im Rathaus von der Radfahrmetropole Rostock träumen, offenbart die Realität das Chaos in unserer Infrastruktur. Das Absacken der Vorpommernbrücke aufgrund des ‚Pfuschs‘ der Vergangenheit muss nun alle alarmieren“, sagt Fraktionschef Daniel Peters.

Er fordert ein Umdenken: „Wer jetzt noch Fahrbahnen für den Straßenverkehr – wie am Mühlendamm – wegnimmt, provoziert in Zukunft den absoluten Verkehrskollaps. Jedenfalls, wenn die Vorpommernbrücke teilweise oder ganz gesperrt werden muss. Das gilt es um jeden Preis zu vermeiden“, so Peters. Rostock müsse mehr Geld für die Infrastruktur in die Hand nehmen – und endlich mit dem Betreiber und dem Bund Gespräche darüber führen, die Maut-Pflicht für den Warnowtunnel aufzuheben. Ein kostenloser Tunnel würde die Innenstadt und die L 22 am Stadthafen massiv vom Verkehr entlasten, so Peters.

Kritik auch aus dem Bundestag

Auch aus Berlin kommt Kritik an Rostocks Infrastruktur-Politik – vom CDU-Bundestagsabgeordneten Peter Stein. Die Probleme mit der Vorpommernbrücke seien „eine Katastrophe mit Ansage“: „Das Bauwerk ist erst vor zehn Jahren saniert worden und nun doch ein Totalschaden. Wie kann das sein?“, fragt Stein.

Rostock habe es versäumt, in guten Jahren in die Infrastruktur zu investieren. Das komme jetzt die Pendler, die Wirtschaft und am Ende alle Steuerzahler teuer zu stehen. „Und es gelingt der Stadt seit Jahren nicht, einen leistungsfähigen gemeinsamen Nahverkehr zu organisieren. Auch das fällt uns jetzt wohl schmerzhaft auf die Füße“, schimpft Peter Stein.

SPD verlangt Auskunft vom Amt

Auch die SPD ist überrascht von den neuen Hiobsmeldungen: „Wir erwarten zunächst Auskunft vom Fachamt, warum die letzte Komplettsanierung nur zehn Jahre gehalten hat“, so Fraktionschef Steffen Wandschneider-Kastell. Schnellschüsse, wie die CDU sie fordert, verbieten sich so lange.

Die SPD will die Probleme nutzen – um sich grundsätzlich Gedanken über die Verkehrslage rund um die Rostocker Innenstadt zu machen. Und sollte die Brücke wirklich abgerissen und neu gebaut werden müssen: „Dann brauchen wir bessere Angebote für Pendler, um die Einschränkungen für viele tausend Menschen so gering wie möglich zu halten.“ Denkbar seien aus seiner Sicht bessere „Park+Ride“-Möglichkeiten aus dem Osten Rostock. Die Pendler sollen dort ihr Auto stehen lassen und auf den Nahverkehr umsteigen. „Außerdem müssen wir schauen, ob wir Menschen auch zum Umstieg aufs Fahrrad motivieren können – dafür kann man zum Beispiel abschließbare Boxen für Fahrräder aufstellen und vermieten.“

Grüne: Müssen Verkehr reduzieren

Ähnlich äußert sich auch Grünen-Fraktionschef Uwe Flachsmeyer. Und: Seine Fraktion werde sich nicht gegen Investitionen in wichtigen Infrastruktur-Knoten stellen. „Es ist klar, dass der Verkehrsfluss für alle Verkehrsteilnehmer sichergestellt werden muss.“

Allerdings müsse Rostock jetzt überlegen, wie man den Straßenverkehr – auch auf der Vorpommernbrücke und am Stadthafen – reduzieren kann: „Vorrang haben dabei eindeutig der Nahverkehr, der Radverkehr und Fußgänger. Weniger Verkehr auf der L 22 heißt auch, dass wir Innenstadt und neuen Stadthafen besser verbinden können. Für alle Menschen.“

Linke: Ganzes Viertel neu denken

Dass ein Neubau für die Vorpommernbrücke unumgänglich ist – für Eric Adelsberger, Verkehrsexperte der Fraktion Die Linke, steht das fest. Er spricht sich bereits für den Bau einer Behelfsbrücke während der Bauzeit aus. Denn die L 22 müsse in dem Bereich jederzeit in beide Richtungen befahrbar sein. „Der bereits stark belastete Mühlendamm oder auch die Warnowstraße allein können diese Verkehrsmengen nicht aufnehmen.“

Auch Adelsberger will für die Bauzeit den Warnowtunnel kostenfrei machen und auf den Bau von Radspuren am Mühlendamm verzichten. Und: „Die Planung einer neuen Warnow-Querung anstelle der Vorpommernbrücke darf keinesfalls zu einer Kopie der aktuellen Variante verkommen. Mit der Umgestaltung des Bereiches bietet sich die Möglichkeit, den Unfallschwerpunkt an der Kreuzung Holzhalbinsel zu beseitigen, die Straßenbahnquerung neu zu denken und die Anbindung des Petriviertels neu zu gestalten“, sagt Adelsberger. „Diese Chance sollten wir nicht verstreichen lassen.“

Von Andreas Meyer