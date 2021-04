Rostock-Warnemünde

Es pfeift und heult noch immer rund um den Seefahrer-Campus der Hochschule Wismar in Warnemünde. Eines der dortigen Hauptgebäude wird seit Jahren saniert. Und seitdem 2017 eine neue Feuertreppe installiert wurde, gibt es immer wieder Beschwerden über einen Pfeifton in hoher Frequenz. Das zuständige Amt für Bau und Liegenschaften Rostock (SBL) hat bereits mehrere Versuche unternommen, dem Geräusch auf die Spur zu kommen, jedoch ohne Erfolg.

„Da! Hören Sie das? Da pfeift es“, sagt Sören Bolz, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Hochschule Wismar und Ansprechpartner für bauliche Angelegenheiten. Und tatsächlich pfeift und quietscht es – beinahe so, als seien die Rollen eines Wagens nicht geölt. Das Problem trat erstmals auf, nachdem der erste Bauabschnitt der Sanierung von Haus 2, direkt an der Richard-Wagner-Straße, abgeschlossen wurde. Eine neue Feuertreppe wurde installiert und seither tritt das akustische Phänomen immer wieder auf.

Anwohnerin dokumentiert die Geräusche

„Manchmal ist wochenlang nichts und manchmal ist es wirklich laut“, sagt Bolz. Innerhalb der Belegschaft werde dieses Thema auch immer wieder diskutiert. „Wir unterstützen das SBL und haben schon diverse Messungen durchgeführt, um herauszufinden, wann dieses Phänomen auftritt.“ Es bestehe zwischen zwei Gebäuden eine ungünstige Schneise, durch die der Wind an der Feuertreppe regelrecht zu pfeifen beginnt. Anwohnerin Gisela Ahrens hat die Bedingungen dokumentiert und bereits zahlreiche Maßnahmen in die Wege geleitet, um dem Phänomen auf die Spur zu kommen.

Lautstärkemessungen ergaben zwischenzeitlich bis zu 80 Dezibel – das ist in etwa die Lautstärke eine stark schreiendes Babys oder eines Motorrads. Die Anwohnerin hat auch darauf geachtet, welche Voraussetzungen es benötigt. „Lediglich bei Wind aus Nordwest/West und ab Windstärke fünf“, sagte sie bereits vor etwa einem Jahr.

Gisela Ahrens hält es kaum noch aus – es sei kein Kampf gegen Windmühlen, sondern gegen eine Feuertreppe. Diese terrorisiere seit ihren Bau die anliegenden Anwohner mit lauten Windgeräuschen. Quelle: Moritz Naumann

Kräftiges Heulen zu Ostern

Damals versprach das SBL noch, sich schnell um eine Lösung zu bemühen. Man klebte Gitterroste zu, beauftragte mehrfach Experten von Akustikbüros, doch am Ende liefen allen Bemühungen ins Leere. An Ostern herrschte in Warnemünde trübes Wetter und kräftiger Wind. „Das war in der Nacht nicht auszuhalten“, sagt Ahrens.

Verständnis bekommt die Anwohnerin von Sören Bolz. „Wir an der Hochschule können nach getaner Arbeit ja wieder nach Hause gehen, das gilt jedoch nicht für die Anwohner und Anwohnerinnen.“ Doch was ist nach der letzten Berichterstattung vor knapp einem Jahr passiert? Gibt es mittlerweile Gutachten, die die Quelle der Geräusche ausmachen konnten?

Nicht kalkulierbare Bedingungen

„Durch die bereits durchgeführten Messungen konnte aufgrund der nicht optimalen Windverhältnisse keine eindeutige Lokalisation der Ursprünge der pfeifenden Geräusche erfolgen. Weitere Messungen müssen nochmals durchgeführt werden“, sagt Carena Klawonn, Dezernentin beim SBL. Demnach seien die Bedingungen für eine gelungene Messung kaum kalkulierbar. „Die notwendige akustische Kamera war zunächst eine Leihgabe aus einem anderen Bundesland und stand nicht jederzeit zur Verfügung.“

Ein Hoffnungsschimmer: Mittlerweile verfüge man über solch ein Gerät, dass über Bildgebung die Geräuschquelle auffinden kann. Was dafür nötig ist, damit der Gutachter die Messungen korrekt durchführen kann? „Er benötigt richtigen Sturm. Böen sind nicht auswertbar, da die Geräusche zu wechselhaft sind und somit eine Aufnahme nicht zielführend wäre“, sagt Klawonn.

Abschluss der Bauarbeiten

Erst nach erfolgreicher Messung könne man mit baulichen Maßnahmen Abhilfe schaffen. Amtsleiterin Carmen-Aline Botezatu hatte im vergangenen Jahr noch vermittelt, dass ein Rückbau der Feuertreppe eine Option sei. Diese scheint jedoch vom Tisch. „Die Möglichkeit des Rückbaus kann aus brandschutztechnischen Gründen nicht bestätigt werden“, sagt Klawonn.

Sören Bolz und viele seiner Kollegen sind gerade in anderen Büros auf dem Gelände untergebracht. Im Moment wird der Klassentrakt noch saniert. Im Juli werden die langjährigen Bauarbeiten am Haus 2 jedoch beendet sein. Dann wird auch Bolz wieder ein Büro in dem Gebäude mit der Feuertreppe beziehen. Darauf freue er sich bereits, jedoch hofft er auch, dass im Sinne der Studenten und Mitarbeiter am Campus und der Anwohner das Pfeifen der heulenden Feuertreppe bald ein Ende findet.

