Rostock-Warnemünde

Egal wo die Familie Polack in Warnemünde auftaucht: Überall werden die drei herzlich begrüßt. „Wie geht’s? Auch mal wieder hier“, ruft ihnen etwa die Inhaberin einer Boutique entgegen, als die Polacks zum Shoppen reinkommen. Wenn nicht Corona wäre, würde sie die Familie sicher auch umarmen.

Kein Wunder: Seit 16 Jahren kommen die Polacks aus Wandlitz bei Berlin regelmäßig nach Warnemünde und sind vielerorts im Seebad Stammgäste. Und sie kommen nicht etwa nur einmal im Jahr, sondern vier bis sechs Mal. Damit dürften Vater René, Mutter Doreen und Sohn David zu den treuesten Warnemünde-Urlaubern überhaupt zählen. Die OZ hat sie einen Ferientag lang begleitet.

Schon Kinderkleider gekauft

Der Tag startet mit einem gemütlichen Frühstück im Hotel „Neptun“, wo die Polacks immer unterkommen. Danach sollte eigentlich ein Strandbesuch folgen, doch das Wetter spielt heute nicht mit. Also gibt es erst einmal einen Bummel mit einem Abstecher zur Stammboutique. „Hier haben wir schon vor 16 Jahren die Kindersachen für David gekauft“, erinnert sich Mutter Doreen (49). „Zu Davids Einschulung sind wir sogar extra nach Warnemünde gefahren, um ihn einzukleiden.“

Und auch heute noch weiß Inhaberin Marion Le noch genau, was dem heute 18-Jährigen gefällt. „Wir haben gerade neue Basecaps bekommen“, berät sie David.

Das kostet ein Urlaubstag in Warnemünde Am Beispiel der dreiköpfigen Familie Polack aus Wandlitz ( Brandenburg): Unterkunft pro Nacht im Hotel Neptun (mit Halbpension): 460 Euro Mittagessen in einem Restaurant: 80 Euro Eis, Kaffee, Snacks: 40 Euro Shopping: im Schnitt pro Tag etwa 100 Euro Strandkorb: 12 Euro Ausflüge in die Umgebung: 80 Euro Cocktails an der Hotelbar: 50 Euro ergibt zusammen: 822 Euro

Kreuzfahrt nur mit Aida

An der Mole angekommen, fällt der Blick auf eines der Ausflugsschiffe. „Früher haben wir mehr Dampferfahrten gemacht“, berichtet Vater René, „aber inzwischen kennen wir ja alles hier.“ Ab und zu unternimmt die Familie aber immer noch einen Bootstrip. Gerade fährt eine Fähre vorbei. David weiß sofort, welche es ist und wohin sie fährt – in diesem Fall die „Copenhagen“, die aus dem dänischen Gedser kommt. Mitgefahren sind die Polacks aber noch nie.

In diesem Jahr vermissen sie die Kreuzfahrtschiffe, die sonst regelmäßig am Warnemünder Passierkai an- und ablegen. Letztes Jahr hat der Anblick die Polacks sogar zu ihrer ersten eigenen Kreuzfahrt verleitet – natürlich auf einem Aida-Schiff, weil das Unternehmen seinen Sitz in Rostock hat. „David hat letzten Sommer auf eins der Schiffe gezeigt und gesagt: ‚Nächstes Jahr fahren wir auf so einem mit.‘“, sagt René. Und so kam es dann auch. Aber nach der Kreuzfahrt musste natürlich auch noch ein Abstecher nach Warnemünde angehängt werden.

Keine Speisekarte nötig

Zum Mittagessen geht es heute mit der Fähre nach Hohe Düne, um dort mal etwas Neues auszuprobieren. Sonst haben die Polacks aber einige Stammrestaurants, die sie regelmäßig besuchen und dort auch immer das Gleiche bestellen. „Wir gehen am liebsten zu Gosch“, verrät Doreen. David isst da seine gegrillten Scampis, René Kabeljau Ofenkartoffeln und Doreen Lachs. Die Familie betreibt in Wandlitz selbst eine Gaststätte und weiß daher gute Küche zu schätzen.

Meist zieht die Familie gemeinsam los. Ab und zu macht David aber auch alleine einen Ausflug in die Rostocker Innenstadt, um zu shoppen. „In Berlin ist es viel zu hektisch, hier ist es entspannter“, so der Schüler.

„Doppelte Lottchen“

Die Eltern dagegen unternehmen alles gemeinsam, betonen sie: „Unsere Freunde lachen uns schon aus und nennen uns ‚Doppelte Lottchen‘, weil wir bei der Arbeit und privat immer zusammen sind“, sagt Doreen. Wenn sie nicht am Strand liegen können, machen sie am liebsten Strandspaziergänge – und das zu jeder Jahreszeit. „Wir wollen im Urlaub einfach nur abschalten, weil wir im Alltag sehr gestresst sind“, sagt René.

Heute wird wegen des schlechten Wetters noch ein Bummel angehängt, zunächst am Alten Strom und dann noch an den Buden des Budenzaubers an der Seepromenade. Darüber, wo sie zu Abend essen, müssen sich die Polacks in diesem Urlaub keine Gedanken machen: „Wir konnten wegen Corona nur Halbpension buchen.“ Aber auch sonst isst die Familie meist in einem der Restaurants im „Neptun“.

Nie mehr woanders

Aber warum immer wieder Warnemünde? „Ich war schon als Kind mit meinen Eltern hier“, erklärt Doreen Polack. „Irgendwann habe ich René gefragt, ob wir nicht mal wieder nach Warnemünde fahren sollen. Und nach dem ersten Mal haben wir beide gesagt: Nie mehr woanders.“

Inzwischen sei das Ostseebad zur zweiten Heimat geworden und das Hotel „Neptun“ zum zweiten Zuhause. Wegen Corona mussten die Polacks Ostern zum ersten Mal einen geplanten Trip an die Ostsee ausfallen lassen. „Das war schon ein komisches Gefühl“, sagt Doreen. Doch jetzt geht es ja wieder und der nächste Urlaub im Oktober ist auch schon gebucht.

Von Axel Büssem