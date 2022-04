Warnemünde

Lange haben Fans des Turmleuchtens auf diesen Tag hingefiebert: Am Samstag findet das Spektakel am Leuchtturm von Warnemünde endlich statt. Die Inszenierung aus Musik, Laser, Licht und Feuerwerk beginnt um 21.30 Uhr. Ab 17 Uhr startet das Vorprogramm.

Das Motto in diesem Jahr lautet „Zusammen“ und soll Ausdruck der Freude des Zusammenseins sein, nachdem die Veranstaltung in den letzten beiden Jahren ausgefallen ist. Wer dabei sein möchte, braucht ein Ticket für einen der drei eingezäunten Veranstaltungsbereiche und sollte bei der Anreise den öffentlichen Nahverkehr nutzen.

Denn von 15 bis etwa 23 Uhr ist der Ortskern von Warnemünde laut Veranstalter voll gesperrt und für private Autos nicht zugänglich. Für Radfahrer, Anwohner und anreisende Übernachtungsgäste bleibt die Zufahrt frei. Anreisende Besucher mit Pkw werden rechtzeitig auf die großen Parkplätze am Ortsrand geleitet und haben von dort Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr.

Die Rostocker Straßenbahn AG ändert ihren Fahrplan: Die Buslinie 37 wird ab 16 Uhr in beiden Richtungen über die Richard-Wagner-Straße umgeleitet. Die Haltestellen Poststraße, Kirchenplatz, Wachtlerstraße, Kurhausstraße, Seestraße und Fritz-Reuter-Straße entfallen. Der Bus hält zusätzlich an der Haltestelle Richard-Wagner-Straße. Auf der Stadtautobahn wird in Richtung Warnemünde eine Busspur eingerichtet. Auf der Linie 36 sind zusätzliche Busse zwischen Mecklenburger Allee und Warnemünde im Einsatz. Für die Anreise aus der Rostocker empfiehlt sich die S-Bahn, die in enger Taktung zwischen Hauptbahnhof und Warnemünde pendelt.

Von Antje Bernstein