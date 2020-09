Architekt Enno Zeug präsentierte am Donnerstag bei der Diskussionsveranstaltung „Rostock verkehr(t)“ seine Ideen für ein autofreies Warnemünde. So sollen fünf neue Parkhäuser die Gesamtzahl an Parkplätzen im Ostseebad von derzeit etwa 5000 auf 10 000 erhöhen.