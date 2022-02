Rostock

Lachs, Aal, Scholle, Matjes – gebacken, frittiert oder geräuchert: In Warnemünde ist für jeden Fischfeinschmecker etwas dabei. Drei beliebte Fischanbieter geben Einblicke in die Wege, die der Fisch auf sich nimmt, bevor er verspeist wird.

„Royal Fisch“ setzt auf selbstgemachte Beilagen

Direkt auf dem Parkplatz der Parkstraße haben Rostocker Urlauber sowie Einheimische die Möglichkeit, ihren Fisch-Hunger beim Imbiss „Royal Fisch“ zu stillen. Mitarbeiterin Sylvia ist schon seit über zehn Jahren mit viel Liebe an der Zubereitung der Fische beteiligt. „Unsere Aalbrötchen sind sehr beliebt, aber auch Matjes und Scholle werden gerne gegessen“, verrät sie.

Sylvia erklärt, das die Ostsee leider fast leergefischt sei und daher regionale Produkte Mangelware seien. Der Räucherfisch von „Royal Fisch“ kommt aus dem Atlantik und wird im Großhandel eingekauft. Sylvia erzählt, dass der Fisch im Räucherofen gleich neben dem Imbiss morgens stets frisch geräuchert wird.

Die Beilagen runden das Fischgericht ab – und sind hausgemacht: „Unsere Remouladen, die Knoblauchsoße und die Salate zum Fisch sind selbstgemacht“, erzählt Sylvia stolz. Die frischen Fischbrötchen werden so gerne verspeist, dass die Mitarbeiter stets nachlegen müssen. Auch für die aktuell kühlere Jahreszeit werden Feinschmecker hier fündig, denn Glühwein ist auch im Angebot.

Fisch aus aller Welt bei „Min Herzing“

Internationaler Genuss wird beim Verkaufsstand von „Min Herzing“ an der Warnemünder Mittelmole großgeschrieben. Aus der Kühlungsborner Räucherei werden die Fischspezialitäten verkaufsfertig geliefert. Hier ist aus dem Nordatlantik bis zum Pazifik alles dabei.

Ingvelde Sinnig (65) aus Warnemünde, seit 15 Jahren dabei, gibt ihren Kunden gerne Tipps für die perfekte Zubereitung: „Lachsfiletstücken schmecken zu Nudeln sehr gut und eingelegtes Matjesfilet ist auch zu empfehlen“, verrät sie. Die Kunden schätzen das Heilbutt- und Lachsangebot besonders, so Sinnig. Aber auch exotischere Genüsse können hier probiert werden, von der koreanischen Seealge bis hin zum Rogen. „Rogen ist den meisten hier unbekannt: Das sind geräucherte Eier vom Kabeljau, einem Nordseefisch“, erklärt sie.

Krabben und Muscheln bei „Backfisch Udo“

Der Rostocker Robert Preiß (39) erfreut seit neun Jahren bei „Backfisch Udo“ am Strom die Geschmäcker der Kunden, hauptsächlich Urlauber. Der hausgemachte Backfisch ist hier der Klassiker, aber das Angebot beinhaltet ebenso Nordseekrabben, Shrimps, Muscheln und „Fish and Chips“. „Auch Bismarck und Matjes aus Polen sind sehr beliebt bei den Kunden“, so Preiß.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch hier wird zwar kein Ostseefisch wie Dorsch, Makrele, Hering oder Flunder angeboten, dafür aber Nordseekrabben, Lachs, Scholle und Aal. Für große und kleine Genießer wird der Fisch mit Holz im eigenen Bentwischer Räucherofen selbst geräuchert. Die Lieferanten bringen dann den frischen Fisch direkt zum Verkaufskutter, der am Warnemünder Strom vertäut ist. Auch die diebischen Möwen in Warnemünde können vom Backfisch kaum genug bekommen. Tipp: Immer auf Futterneider aus der Luft achten!

Von Caroline Bothe