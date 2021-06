Rostock

Der US-Autobauer Tesla erweitert sein Geschäftsnetz in Deutschland und nimmt dabei Kurs auf die Ostseeküste. Der Konzern von Elon Musk eröffnet seine erste Niederlassung in Mecklenburg-Vorpommern. In Rostock sollen Kunden ab sofort das Model 3 Probe fahren, kaufen und im Notfall reparieren lassen können. Das neue und erste Tesla-Center im Land befindet sich in der Hanseatenstraße 8.

Zu Jahresbeginn hatte Tesla in derselben Straße bereits einen Pop-up-Store eröffnet. Dort konnten Interessenten den Stromer Model 3 Probe fahren und bestellen. Eine Verkaufsstelle war das allerdings nicht.

In der neuen Niederlassung hingegen gibt es das Komplettpaket. Showroom, Verkauf, Werkstatt und Auslieferung – alles unter einem Dach. Es fungiere damit als zentrale Anlaufstelle für die Kunden und Interessenten der Region, so ein Unternehmenssprecher. „Damit treibt Tesla die Expansion in Norddeutschland gezielt weiter voran.“ Das Geschäft in MV wurde bislang durch die großen Standorte in Hamburg und Berlin abgedeckt. „Mit dem neuen Center setzen wir auf die gezielte Erschließung des Landes.“

Das Tesla-Center unterstütze die digitale Vertriebsstruktur des Unternehmens, so der Sprecher weiter. „So sind von Testfahrten über Beratung, Serviceterminen und Auslieferung sämtliche Prozesse auf Wunsch ohne direkten Kontakt mit Mitarbeitern möglich. Kunden können sich online eigenständig Termine für Probefahrten im Tesla Model 3 einbuchen.“

Per E-Mail werde anschließend das Leihvertragswerk geklärt, zudem erhalte der Kunde Tutorialvideos zur Benutzung des Fahrzeugs. „Bei Abholung wird das gereinigte und desinfizierte Fahrzeug dann per Fernzugriff durch die Mitarbeiter geöffnet, so dass der Kunde seine Testfahrt antreten kann.“ Auf Kundenwunsch biete Tesla im Rahmen der jeweils gültigen Covid-Kontaktbestimmungen eine persönliche Fahrzeugeinführung und Beratung an.

Reparatur digital oder in der Werkstatt

Auch der gesamte Autokauf erfolge online über den Konfigurator auf der Tesla-Homepage – unabhängig davon, ob Bestellungen von zu Hause oder im Beisein der Tesla-Produktexperten im Autohaus getätigt werden.

Die Servicetermine laufen ebenfalls weitgehend digital ab: Über die Tesla-App können Kunden Bilder ihres Autoproblems und Infos dazu hochladen. In den meisten Fällen sei dann eine Ferndiagnose möglich. Idealerweise reiche ein Softwareupdate aus. Für kleinere Reparaturen operiert Tesla mit einer mobilen Serviceeinheit, die die Kunden zu Hause oder bei der Arbeit aufsucht, während das Auto ohnehin steht und nicht benötigt wird. Ins Tesla-Center müssen Autofahrer nur, wenn die Reparatur aufwendiger und zum Beispiel eine Hebebühne benötigt wird.

Von Antje Bernstein