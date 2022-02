Warnemünde

Am Mittwochabend wurde in Rostock erneut unangemeldet gegen die derzeit geltenden Corona-Maßnahmen demonstriert. Nach Angaben der Polizei nahmen circa 50 Personen an der Versammlung in Rostock-Warnemünde teil.

Ähnlich wie in den vergangenen Wochen versammelte sich eine Gruppe Menschen gegen 19.00 Uhr auf dem Kirchenplatz in Warnemünde, um von dort gemeinsam durch das Ostseebad zu ziehen. Als die Beamten eintrafen teilte sich der Zug im Bereich des Leuchtturmvorplatzes auf. Eine Gruppe von 25 Personen konnte durch die Polizisten gestoppt werden.

Die Polizei sprach Platzverweise aus und ermittelt nun wegen Verstößen gegen die Corona- Landesverordnung sowie gegen das Versammlungsgesetz.

In diesem Zusammenhang appelliert die Rostocker Polizei erneut, dass Versammlungen im Voraus bei der zuständigen Behörde angemeldet werden müssen. Aufgabe der Polizei sei es, Versammlungen zu begleiten und dabei Sicherheit zu gewährleisten. Die friedliche Ausübung des Grundrechtes auf Versammlungsfreiheit werde durch die Behörden ermöglicht und gewahrt.

Von OZ