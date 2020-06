Rostock-Warnemünde

„Der Strand ist für alle da. Wenn alles zugestellt ist, geht das schöne Flair des Ostseestrandes verloren“, sagt Heidi Hauf. Die 55-Jährige kommt aus Berlin und meint die vielen Strandkörbe am Warnemünder Strand.

So weit das Auge reicht, sind am Strand von Warnemünde Strandkörbe zu sehen. Quelle: Stefanie Adomeit

Anzeige

Kilometerweit sind die weißen und bunten Körbe zu sehen. Dazwischen kleine Holzhäuschen, in denen die Strandkorbbesitzer vermieten und zum Teil auch Eis und Kaffee anbieten. Ab dem Strandaufgang 13 beginnen die Stellplätze bereits direkt nach den Dünen und nehmen fast durchgängig dreiviertel des Strandes ein bis zum Wasser.

Weitere OZ+ Artikel

„Schön ist anders“, sagt die Touristin. Weiter vorne stehen die traditionsreichen Sitzmöbel etwa in der Mitte des Strandes. „So eine Mittellinie ist okay. Da kann man weiter unten am Wasser liegen oder eben oberhalb des Strandes“, sagt Hauf.

Mehr als 2000 Strandkörbe in Warnemünde

„In Warnemünde befinden sich derzeit 2179 und in Markgrafenheide 77 Strandkörbe“, heißt es aus der Tourismuszentrale auf OZ-Anfrage. Vor zehn Jahren standen hier noch fast 1100 Strandkörbe weniger. Von Jahr zu Jahr wurden es deutlich mehr, auch wenn es die Tourismuszentrale als „nur marginal verändert“ bezeichnet.

„So viele Strandkörbe! Ist das neu?“, fragt Angela Mues aus Wolfen ( Sachsen-Anhalt) überrascht, als sie den Strand hinabläuft. „Es ist ganz schön voll hier“, sagt die 52-Jährige, die gern in Warnemünde Urlaub macht und besonders gern den breiten feinen Sandstrand genießt. Und ihre Begleitung Dorit Karos ergänzt: „Wir sind nicht so die Strandkorblieger. Mir ist das hier auch alles viel zu eng.“

Elf Strandkorbvermieter in Warnemünde

Einer von insgesamt elf Strandkorbvermietern in Warnemünde. Quelle: Stefanie Adomeit

Insgesamt elf Strandkorbbetreiber vermieten dieses Jahr im Seebad. In Markgrafenheide sind es in diesem Jahr drei mit insgesamt 77 Strandkörben. Zwei andere Anbieter vermieten dort Strandliegen. Rund 146 000 Euro nimmt die Stadt nach Angaben der Tourismuszentrale mit den Vermietern ein. „In den Flächennutzungsverträgen ist festgelegt, dass im vorderen Bereich von Warnemünde – Mole bis einschließlich Strandblock 11 – zehn Quadratmeter pro Strandkorb zur Verfügung stehen. Für die restlichen Strandbereiche wurden acht Quadratmeter pro Strandkorb festgeschrieben“, heißt es aus der Pressestelle der Tourismuszentrale.

„Es gibt eine Regelung zur Sondernutzung des Strandes. Aber die Tourismuszentrale sollte ein Auge darauf haben, dass auch große Abschnitte für die allgemeine Nutzung bereitgehalten werden“, sagt Werner Fischer (68), Ortsbeiratsvorsitzender von Warnemünde. Er merkt an, dass vielleicht durch die Abstandspflicht wegen der Pandemie die Anzahl der Strandkörbe optisch mehr wirkt.

Heidi Hauf (55) aus Berlin findet, dass zu viele Strandkörbe am Strand stehen. Quelle: Stefanie Adomeit

In der achtseitigen Satzung über die Ordnung im Strandgebiet der Hansestadt Rostock gibt es nur einen relativ kurzen Paragrafen zu den Strandkörben. Eine Höchstgrenze der Strandkorb-Anzahl ist nicht festgelegt. Nur ein mindestens zehn Meter breiter Durchgang zwischen Strandkorb und Küste ist freizuhalten sowie eine Stellfläche von neun Quadratmetern pro Strandkorb.

Auf die Frage, ob die Tourismuszentrale darauf achtet, dass Strandkörbe nicht zu viel Platz am Strand einnehmen, antwortet Tourismus-Chef Matthias Fromm lediglich: „Unsere Strände bieten eine Fülle an Möglichkeiten, so dass jeder Gast das für sich Passende findet. Mit 17 Küstenkilometern und dem breitesten Strand der deutschen Ostseeküste bieten wir Abwechslung für Urlauber und Einheimische gleichermaßen.“

Mehr zum Thema:

Von Stefanie Adomeit