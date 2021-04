Rostock

Wer Rostocks Drecksäcke aufspürt, sie mit dem Smartphone ablichtet und die Bilder via Instagram teilt, wird belohnt. Das verspricht eine besondere Schnitzeljagd, die am Dienstag gestartet ist.

Die Hafengemeinschaft – ein Bündnis aus städtischem Hafenamt, Vereinen und Gastronomen – will mit der Aktion dazu beitragen, dass Rostocks Stadthafen attraktiver wird. So funktioniert’s: Seit Dienstag hängen in der Stadt 78 Plakate, die mit dem #MeinHafenDeinHafen-Greif dafür werben, das Warnowufer sauber zu halten. Auf zehn weiteren Postern ist ein übergroßer Drecksack abgebildet.

Wer einen dieser Müllbeutel entdeckt, sollte ihm die rote Karte zeigen – die ist auf Instagram @MeinHafenDeinHafen zu finden – und davon ein Foto machen. Wer dieses mit dem Hashtag #MeinHafenDeinHafen auf Instagram postet, hat die Chance, ein Starter-Kit zu gewinnen. Darin enthalten ist, was Saubermänner und -frauen gut gebrauchen können: Taschenascher und umweltfreundliche Beutel, dazu gibt’s Poster und Postkarten.

Die Aktion läuft eine Woche lang und ist nur der Auftakt: Die Hafengemeinschaft will mit vielfältigen Projekten den Stadthafen so gestalten, dass sich alle dort wohlfühlen können. Geplant sind zum Beispiel Hochbeete, in denen Gemüse gedeihen soll.

Von Antje Bernstein