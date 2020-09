Rostock

Vom 3. bis 4. Oktober findet in der Hansemesse Rostock die alljährliche RasseHunde-Ausstellung statt. Neben Züchtern, die stolz ihre Rassehunde präsentieren, warten viele Hersteller, Produkte und Trends darauf, von den Besuchern entdeckt zu werden. Trotz Corona-Einschränkungen ist mit einem großen Event zu rechnen, bei dem der eigene Hund aber besser zuhause bleiben sollte.

Ob beim Weihnachtsmarkt oder einer großen Hundemesse – die Leute schleppen ihre eigenen Vierbeiner von Zuhause mit. Völlig unbedacht auf die Bedürfnisse des Hundes soll das Tier „Auslauf“ bekommen oder zur Schau gestellt werden. Dass solche Massenveranstaltungen für einen Hund nichts außer Stress bedeuten, wird nicht beachtet. Auf der Hundemesse stellen sich auch Züchter mit ihren Hunden vor. Auch für die Rassehunde bedeutet die Messe eine gewisse Anspannung, die jedoch vom Züchter verantwortungsvoll und mit dem richtigen Platz und Equipment behandelt wird.

Was ist artgerecht?

Ja, es stimmt. Hunde sind Rudeltiere und viele sind gern umgeben von ihren Bezugspersonen. Was Messen betrifft, sollte man jedoch etwas differenzieren. Der Hund versteht nicht, was eine Messe bedeutet, sondern wird lediglich von Reizen überflutet. Gerüche, Gedrängel, fremde Hunde und Menschen, Lärm und Hektik in der Luft sorgen für Anspannung und Überforderung.

Den jeweiligen Besitzern ist das leider nicht immer klar: „Er läuft doch ganz brav mit“ ist eine häufige Reaktion. Hunde können (wie Menschen) Stress auf unterschiedliche Weisen zeigen oder eben auch verbergen. Auch wenn ein Hund gern bei seinem Besitzer ist, die eine oder andere Stunde allein zuhause hält er aus – vor allem, wenn er mit reichen Gaben von der Hundemesse beschenkt wird.

Zum Wohle des Tieres auf Stress verzichten

Jeder Hund und jede Rasse tickt anders. Die Reaktion auf Außenreize kann somit vollkommen variieren. Während der eine Hund sich schützend zusammenrollt, sträubt, weint und zittern, verteidigt der andere Hund rigoros sich und sein Rudel, zieht an der Leine und geht in die Offensive. Wieder andere Hunde laufen vermeintlich „brav“ an der Leine, haben jedoch einen viel zu hohen Puls, versuchen ihre Emotionen zu kontrollieren und lösen erst aus, wenn sie schon wieder aus dem Messegebäude raus oder zuhause sind.

Auch wenn nichts davon eintritt, sind das Gedrängel und die fremden Eindrücke viel Ballast für das zentrale Nervensystem des Hundes, die er in jedem Fall verarbeiten muss (z. B. im Schlaf). In jedem Fall kann der Hund den Zweck einer Messe nicht verstehen. Zum Wohle unserer Hunde sollten wir unsere egoistischen Motive zurücknehmen, die Messe allein besuchen und dort leckere Sachen für unseren Vierbeiner daheim shoppen.

Von Denise Avellan