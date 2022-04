Rostock

Ein lustiger Arzt, ein Frauenversteher und ein Komiker mit Sprachfehler: Die Auftritte von Dr. Eckart von Hirschhausen, Mario Barth und Paul Panzer haben in dieser Woche Tausende Besucher in die Rostocker Stadthalle gelockt. Und am Wochenende steht mit dem Heimspiel der Rostock Seawolves noch eine gut besuchte Veranstaltung im Kalender. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause fühlt es sich in der Arena schon fast wieder wie vorher an.

Ganz anders dagegen in der Hansemesse im Stadtteil Schmarl. Die Ausstellungshalle war für den Frühling ebenfalls schon gut gebucht. Doch die Messen für Boot&Camping, der Lieferantentag sowie geplante Flohmärkte mussten abgesagt werden. Schuld daran ist aber nicht die Pandemie, sondern der Krieg in Europa: Seit Anfang März wird die Halle als Notunterkunft für ukrainisch Geflüchtete genutzt. Derzeit bietet sie mehr als 600 Menschen Obdach – 1000 Plätze sind insgesamt vorhanden.

Absagen führen zu Vertragsstrafen

Als die InRostock GmbH erfuhr, dass die Arena gebraucht würde, „haben die Mitarbeiter, die teilweise aus der Kurzarbeit kamen, mit großem Engagement und humanistischer Selbstverständlichkeit innerhalb weniger Stunden die Halle so hergerichtet, dass sie als Flüchtlingsnotunterkunft genutzt werden konnte“, sagt Chefin Petra Burmeister.

Jutta Reinders Quelle: Ove Arscholl

Dieses Engagement schätzt Jutta Reinders (Linke), Chefin des Aufsichtsrates der städtischen GmbH. Keiner der Beteiligten würde anzweifeln, dass die humanitäre Hilfe Priorität erhält. Dennoch müsse auch über die wirtschaftlichen Konsequenzen gesprochen werden. „Durch so kurzfristige Absagen von Veranstaltungen kommt es zu Mietausfällen, Vertragsstrafen und vielleicht sogar Schadensersatz“, sagt Reinders. Vor allem, weil für die Messen nicht nur Veranstalter, sondern – zum Beispiel für den Aufbau – auch zahlreiche externe Dienstleister fest gebucht werden.

Konkrete Summen, die auf ihre GmbH zukommen, kann Petra Burmeister zwar noch nicht nennen, „da die Schadensersatzforderungen seitens der vier Veranstalter zwar angezeigt, aber noch nicht beziffert wurden“. Manche der Veranstalter hätten sich auf Alternativen eingelassen. So sollen die Flohmärkte nun im Iga-Park stattfinden. „Und es gibt auch Signale, dass die InRostock GmbH für die derzeitige Nutzung als Notunterkunft Mietzahlungen bekommt“, weiß Aufsichtsratschefin Jutta Reinders. Da aber noch Gespräche zwischen Stadt und Land laufen, kenne sie keine Höhen. „Es ist fraglich, ob die Verluste damit gedeckt sind.“

Blick auf die Hansemesse. Die Messe ist derzeit die zentrale Aufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge aus der Ukraine. Quelle: Norbert Fellechner

Kaum noch Unterkünfte für Geflüchtete

Die aktuelle Beschlagnahmeanordnung für die Hansemesse läuft noch bis Ende April. Wie es danach weitergeht, ist derzeit fraglich. Wie schon beim Impfzentrum, das sich vor dem Umzug in den Warnowpark lange in der Messehalle befand, würde auch jetzt intensiv geprüft, ob es alternative Orte für die Notunterkunft gibt, sagt Stadt-Sprecher Ulrich Kunze. Konkrete Ergebnisse gebe es aber noch nicht. Das alte Elbotel sei bereits mit 249 Personen belegt. Der eine Teil des alten Best Western Hotels in Warnemünde würde am Wochenende bezogen, der zweite Gebäudeteil nach Ostern. Zudem gebe es einige dezentrale Unterbringungen in Wohnungen. Weitere Gemeinschaftsunterkünfte und vor allem dauerhafte Wohnungen seien aber derzeit ein Problem, so Kunze.

Die Hansemesse ist als Erstaufnahmeeinrichtung sowie Notunterkunft gedacht. Im Idealfall sollen die Menschen dort nur eine Nacht oder maximal wenige Tage bleiben. Alternativen scheitern allerdings oft an der benötigten Größe. „Feuerwehr und Einsatzkräfte vor Ort haben darum gebeten, dass es möglichst eine zentrale Notunterkunft gibt“, sagt Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos). Eine Verteilung der Flüchtlinge auf mehrere Orte in der Stadt erschwere die Koordination der Hilfs- und Betreuungsangebote.

Van Gogh-Schau in den Startlöchern

Petra Burmeister (InRostock) Quelle: Ove Arscholl

All diese Sorgen und Argumente kann auch Petra Burmeister nachvollziehen. Auch die von den Absagen betroffenen Veranstalter hätten verständnisvoll reagiert. Dennoch wünscht sich die Chefin von Stadt- und Messehalle Verlässlichkeit für ihre Planung. „Leider werden wir nicht ausreichend in die Strategien der Stadt einbezogen, um die längst erwarteten, notwendigen Aussagen unseren Kunden gegenüber tätigen zu können“, so Burmeister.

Am 1. Mai müsste theoretisch mit dem Aufbau für eine multimediale Van Gogh-Ausstellung begonnen werden, die bis August in der Hansemesse geplant ist. Die Ausstellung sei bereits weltweit gezeigt worden und gilt als Besuchermagnet. Bis zu 90 000 Besucher würden auch in Rostock erwartet. Deshalb sagt Petra Burmeister ganz klar: „Bei allem Respekt dafür, dass die Lage noch immer nicht richtig einschätzbar ist – inzwischen sind Wochen vergangen und bis zum 30. April haben wir nur noch drei.“ Und bisher sei nicht klar, ob die Van Gogh-Schau stattfinden kann.

Auch Jutta Reinders kritisiert die Stadt. Als der Strom der Flüchtlinge im März kam, lag die Beschlagnahmeanordnung nur als Entwurf vor. „Unterschrieben und damit verbindlich wurde sie aber erst Ende März“, sagt Jutta Reinders. Claus Ruhe Madsen hatte das mit zeitraubenden, aber notwendigen Prüfungen der Verwaltung begründet. Das lässt Jutta Reinders aber nicht noch einmal gelten: „Egal, wie lange die Situation dauert und wir den Menschen helfen müssen – es muss für die Messegesellschaft auch klar sein, wer das Risiko und die Kosten trägt“, sagt sie.

Von Claudia Labude-Gericke