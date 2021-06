Rostock

Mit dicken Behältern kennt sich Hartmut Salcher bestens aus. Der 54-Jährige hat in seinem Berufsleben mit seinen Kollegen schon einige Tanks und Gasbehälter in den Himmel wachsen lassen. In Rostock macht der Bauleiter einer Berliner Spezialfirma zurzeit eine ganz neue Erfahrung – beim Bau des Wärmespeichers der Stadtwerke. „Das ist der größte Tank, den ich bisher gebaut habe“, sagt der Berliner. Als gebürtiger Rostocker ist es für ihn außerdem auch noch ein Heimspiel.

Salcher arbeitet gerade am Boden des Turms. Peitschende Knallgeräusche hallen durch den riesigen Kessel, Ketten und Flaschenzüge surren nach oben. Damit der gigantische Behälter – allein die Füllung mit Fernwärmewasser wiegt fast 45 000 Tonnen – nicht im Rostocker Boden versinkt, wurde unter ihm „das tragfähigste Fundament in ganz MV“ errichtet, sagt Stadtwerkesprecher Thomas Schneider.

Wie aus dem Ruhrgebiet

Oben in 55 Meter Höhe zieht am Rand der Stahlwände ein Schweißroboter im Zeitlupentempo waagerechte Bahnen. Ein paar Etagen tiefer lassen Arbeiter ihre Schweißgeräte aufblitzen, ein überwältigendes Panorama über Stadt und Warnow im Rücken. „Alle senkrechten Schweißnähte müssen von Hand gezogen werden“, sagt Jakob Schultz (34). Der Ingenieur gehört zum Projektteam der Stadtwerke für den neuen Speicher.

In Rostock-Marienehe bauen die Stadtwerke Rostock AG einen der größten Fernwärmespeicher Deutschlands. Hier die Baustelle auf einer Drohnen-Aufnahme. Quelle: Andreas Meyer

Der fast fertige Koloss sieht zurzeit noch so aus, als wäre er direkt aus dem Ruhrgebiet der 1960er Jahre an die Warnow der Gegenwart nach Marienehe verpflanzt worden. Ein riesiger runder Turm aus rostigen bis zu 38 Millimeter dicken Stahlwänden, überzogen mit einem Wirrwarr aus Gerüsten. Manche Hochhausbewohner mit Südblick in Groß Klein sind gar nicht so erfreut, weil er ihnen die schöne Aussicht verbaut.

50 Tage auffüllen

Der Rost-Look verschwindet schon bald. Im Spätsommer beginnt die Befüllung. 45 Millionen Liter Wasser fließen in den Speicher. Schön langsam, verteilt auf 50 Tage, weil Rostock sonst ziemlich schnell auf dem Trockenen säße. Mit 15 Metern Abstand zum steigenden Pegel wächst dann auch die 40 Zentimeter dicke Isolierschicht von unten nach oben. Auf diese Weise können die Techniker sehen, ob ihre Schweißnähte halten. Zuletzt werden Bleche in verschiedenen Blautönen aufmontiert, in einer Pixeloptik zum Himmel hin heller werdend.

Egal wie schön der Koloss am Ende auch aussehen mag: Ständiges Ausleuchten in der Nacht ist verboten. So lautet eine Behörden-Auflage. „Seefahrer könnten abgelenkt werden“, erklärt Sprecher Schneider.

Halle hat den größten

Aber noch wird gebaut, bis zu 80 Leute werkeln gleichzeitig auf der Baustelle. „Der 18. Schuss liegt bereits drauf“, sagt Ingenieur Schultz. Geschossen wird zum Glück nicht, gemeint ist die letzte Lage Stahlplatten, die oben noch fehlte. Jeder Schuss misst drei Meter. Nach dem Schichttortenprinzip werden die Lagen übereinandergelegt und miteinander verschweißt.

Blick von oben in den Wärmespeicher. Im Oktober soll er geflutet werden. Quelle: Dietmar Lilienthal

Es ist wohl eine der größten Thermoskannen auf dem Planeten. Ein ähnlicher Speicher in Halle ging 2018 ans Netz. Der ist nur 5000 Kubikmeter größer und galt damals als der größte der Welt. In Berlin ist ein noch größerer geplant, weiß Thomas Schneider. Aber wozu braucht man so etwas überhaupt?

Erdgas wird Schritt für Schritt abgelöst

Der kommunale Versorger erzeugt in seinen drei Gas- und Dampfkraftwerken mit Erdgas Strom und heißes Wasser für Fernwärme. Im Idealfall genau dann, wenn der Gaspreis gerade niedrig ist und der Strompreis hoch. Damit spart das Unternehmen Kosten für Erdgas, kann den erzeugten Strom gleichzeitig an den Energiebörsen gewinnbringend verkaufen. Das heiße Fernwärmewasser bleibt so lange im neuen Speicher, bis es in den Rostocker Wohnungen gebraucht wird.

Um das klimaschädliche Erdgas in den kommenden Jahren allmählich Schritt für Schritt abzulösen, bauen die Stadtwerke, gleich wenn der Speicher fertig ist, daneben noch eine sogenannte Power-to-Heat-Anlage. Dieses System soll Strom aus Wind und Sonne für die Fernwärmeerzeugung nutzen. Schneider: „Das bringt den ökologischen Effekt.“ Die flüchtige saubere Energie lässt sich im Wassertank speichern, Windräder müssen in verbrauchsarmen Zeiten nicht abgeregelt werden.

Im Oktober kommt das Wasser

Im September soll der Riesentank fertig sein, im Monat darauf beginnt die Flutung. Das Gesamtprojekt ist mit 20 Millionen Euro die größte Investition der Stadtwerke seit 20 Jahren. Nach einigen Test- und Probeläufen beginnt Anfang 2022 der Dauerbetrieb.

Der Deckel bleibt dann hoffentlich für immer zu. Auf dem Dach befinden sich zwar Einstiegsluken. „Die sind aber nur für alle Fälle“, erklärt Jakob Schulz. Für Arbeiten im Inneren gibt es ein Abkommen mit der Firma Baltic Taucher. Bevor aber Roboter oder Taucher hineindürfen, müsste das bis zu 98 Grad Celsius heiße Wasser erst einmal abkühlen.

Von Gerald Kleine Wördemann