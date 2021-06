Rostock

Wer am Wochenende am Rostocker Stadthafen unterwegs war, hat es vielleicht schon gemerkt: Die Polizei ist jetzt verstärkt im Bereich des beliebten Treffpunktes auf Streife. Warum ist das nötig? Und wie lange wird der Einsatz dauern? Die OZ hat nachgefragt.

Kristin Hartfil, Pressesprecherin in der Polizeiinspektion Güstrow, erklärt, dass es aktuell verstärkt zu Ansammlungen und Straftaten am Stadthafen kommt. „Wir wollen die Situation gut im Blick behalten. Die polizeiliche Lage hat ergeben, dass eine verstärkte Polizeipräsenz in dem Bereich sinnvoll ist“, so Hartfil.

Deeskalierender Einsatz – wie beim Weihnachtsmarkt

Dabei wolle die Polizei dafür Sorgen, dass weniger Straftaten passieren und die Corona-Maßnahmen eingehalten werden. „Auch wenn eine Gruppe zu laut Musik hört, wird die Polizei freundlich darauf hinweisen. Es geht darum, vorab deeskalierend da zu sein, ähnlich wie beim Weihnachtsmarkt“, erklärt Hartfil.

Wie lange die verstärkte Präsenz der Polizei dauern soll, ist noch nicht klar. Besonders zu „Schwerpunkt-Zeiten“, am frühen Abend bis nachts und am Wochenende, seien rund 30 Polizeibeamte zusätzlich vor Ort.

Schon am Wochenende war die Polizei vermehrt am Hafen unterwegs. Laut Polizei sollen am vergangenen Wochenende zu Spitzenzeiten etwa 1500 Menschen am Stadthafen gewesen sein. Sie genossen das gute Wetter, hörten Musik und tranken Alkohol. Bei Problemen hätten in den meisten Fällen ermahnende Gespräche mit der Polizei ausgereicht.

Allerdings kam es laut Polizei auch zu einem Zwischenfall am Stadthafen: Am Sonntag hat in den frühen Morgenstunden ein 19-jähriger Tatverdächtiger einem 18-Jährigen mit einer Bierflasche auf den Kopf geschlagen haben. Anschließend floh der Jugendliche. Der Verletzte wurde von Rettungssanitätern behandelt. Der 19-Jährige wurde von der Polizei gefasst. Gegen ihn wurde Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung erstattet.

Von OZ