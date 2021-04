Warum es so wenig Flächen für Einfamilienhäuser in Rostock gibt

Wer ein Grundstück für den Bau eines Einfamilienhauses in Rostock ergattern möchte, hat schlechte Karten. Die meisten der in der Hansestadt geplanten Wohnungseinheiten befinden sich in den kommenden fünf Jahren in Mehrfamilienhäusern. Einfamilienhäuser seien „Flächenfresser“. Welche Alternativen aktuell geprüft werden.