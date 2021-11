Rostock

Wer von der Nobelstraße in Rostock Richtung Südring fährt, hat es vielleicht schon mal erlebt: Auf der Rechtsabbiegerspur staut sich der Verkehr – und auf den zwei Abbiegerspuren nach links ist freie Fahrt. Was sagen die häufig vor Ort verkehrenden Händler und Transportunternehmen dazu? Und wäre es möglich, das Verkehrsproblem mit einfachen Mitteln zu beheben?

Einer, der das Problem kennt, wenn sich auf der rechten Spur Richtung Innenstadt der Verkehr staut, ist Robert Hosch. Der 32-jährige Fischhändler von „Hosch & Chips“ steht mit seinem Fischtruck und einem Räucherofen jeden Dienstag und Freitag an der besagten Straßenecke auf dem Frischemarkt.

Robert Hosch (32) von Hosch Chips Mission Fisch ist genervt vom regelmäßigen Stau zur Rushhour. Quelle: Martin Börner

„Wenn wir hier um vier Uhr nachmittags losfahren, also in der Rushhour, dann ist ganz schön was los.“ Für die Händler ist es dann schwer, vom Marktplatz auf die Straße zu kommen. Immerhin zehn Händler-Wagen stehen zu Marktzeiten auf dem Platz und verlassen diesen auch wieder zu Stoßzeiten. Hosch findet eine Anregung: „Wenn die Mitte beidspurig gekennzeichnet wäre, so wie in anderen Metropolen, wäre es leichter.“

Ist die Ladezone belegt, wird der Platz auf der Straße knapp

Wer Zeit und Ruhe mitbringt, fühlt sich nicht eingeschränkt. So nehmen die ansässigen Taxifahrer die Situation eher entspannt wahr. Allerdings fällt vor Ort auf, dass der Platz für die Rechtsabbieger noch knapper wird, wenn ein Lkw den Supermarkt beliefert und dafür in der Ladezone auf der Straße halten muss.

Ein Einfädeln nach rechts wird auch wegen der Ampelschaltung erschwert. Steht die letzte Ampel vor der eigentlichen Ampelkreuzung auf Grün, folgt ein Rot. Ein Fortkommen ist also trotz Grün nicht möglich. Die zwei linken Spuren, die Richtung Südstadtklinikum führen, sind nahezu unbenutzt: Während die rechte Fahrbahn voll ist, herrscht dort oft gähnende Leere.

Nobelstraße Kreuzung Südring – ein weißer LKW liefert gerade Ware an und verknappt den Platz zusätzlich. Die Linksabbiegerspuren sind hingegen frei. Quelle: Martin Börner

Die mittlere Spur wäre für beide Richtungen ideal

OZ fragt bei der Stadt nach einer Möglichkeit, die Spuren so zu markieren, dass die wenig genutzte Mittelspur auch nach rechts führt. Aus dem Amt für Mobilität lässt Pressesprecherin Kerstin Kanaa verlauten: „Die genannte Kreuzung ist eine der wichtigen im Stadtgebiet und Bestandteil der ’Grünen Welle’ entlang des Südrings.“ Als solche unterlägen die Verkehrsabläufe und ihre mögliche Optimierung der ständigen Kontrolle der Verwaltung und der Polizei.

Heißt im Klartext: Eine eventuelle Änderung der Straßenführung, um die Verkehrslage zu entspannen, scheint nicht in Aussicht. Kanaa weiter: „In diesem Zusammenhang wurde die letzte Umprogrammierung der Lichtsignalanlage zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und Verbesserung aller Fahrbeziehungen im Jahr 2019 vorgenommen. Im Hinblick auf das zurückliegende Unfallgeschehen wurden dabei die Fußgängerquerungen und Straßenbahnabwicklungen in besonderem Maße berücksichtigt.“ Ein darüber hinausgehender Regelungsbedarf werde derzeit nicht gesehen. Zum Ärger von Fischhändler Robert Hosch. Und allen, die hier täglich im vermeidbaren Stau stehen.

Von Anja von Semenow