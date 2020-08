Rostock

Im Bauhandwerk herrscht trotz Corona-Pandemie alles andere als Stillstand: 155 Baustellen gibt es laut Internetportal der Hansestadt zurzeit in Rostock. Und längst nicht alle werden zur versprochenen Zeit fertig. Die Sperrung der Rosa-Luxemburg-Straße verzögert sich nach einem Rechtsstreit mit Anwohnern um sechs Wochen bis Mitte September. Bereits am Freitag sollten an der Lübecker Straße, wo sich im Berufsverkehr die Autos zäh durch den Dauerstau quälen, die Absperrungen verschwunden sein. Das passiert jetzt erst diesen Montag. Der neue Asphalt muss über das Wochenende aushärten, teilt Nordwasser mit. Der kommunale Wasserversorger hat hier neue Rohre verlegt.

Besonders viel Geduld brauchen Anwohner und Verkehrsteilnehmer zurzeit in der Steintor-Vorstadt. An der gesperrten Rosa-Luxemburg-Straße konkurrieren Radfahrer und Fußgänger um den knappen Platz auf den schmalen Gehstreifen auf Rand. Auf der Rückseite der ehemaligen Polizeidirektion rammen Bagger mächtige Doppel-T-Träger in den Boden. Die Fertigstellung des neuen Behördenzentrums, das hier entsteht, wurde bereits um ein Jahr nach hinten, 2023, terminiert. Und wenige Meter weiter in der Bahnhofstraße am ehemaligen Güterbahnhof blicken die Bewohner seit Monaten auf ein tiefes Loch. Auch hier sollten die Arbeiten längst abgeschlossen sein. Das soll nun Ende September der Fall sein.

19 Meter lange Eichenholzpfähle

Udo Schultz, Oberbauleiter bei Nordwasser, gefällt das auch nicht. Aber es habe keine Alternative gegeben. Die Arbeiter erneuern die Kanalisation, 1,20 Meter dicke Glasfaserkunststoffrohre verschwinden im Untergrund und helfen hoffentlich dabei, die Überschwemmungen, von denen die Stadt bei Starkregen heimgesucht wurde, zu beenden. An einer Stelle stießen die Bauarbeiter unvermutet auf eine meterdicke Torf-Schicht. „Wir mussten deshalb als Fundament 19 Meter lange Eichenpfähle in den Grund rammen“, erklärt Schultz. Sonst hätten sie die Straßen nach ein paar Monaten erneut aufreißen müssen, weil die neuen Kanalrohre mitsamt Straße abgesackt wären.

Baustelle in der Bahnhofstraße in Rostock Quelle: Gerald Kleine Wördemann

Der Bauboom verlangt dem Chef von fünf Bauleitern einiges ab. 120 Projekte stapel sich zurzeit auf seinem Schreibtisch: 35 laufende, 60 fürs kommende Jahr und 25, die abgeschlossen sind und abgerechnet werden. „Das wird noch mehr werden“, schätzt Schultz. Überall in der Stadt entstehen neue Wohngebiete, Häuser werden in Baulücken gesetzt und die vielen maroden Straßen saniert. Und überall dort müssen auch noch Rohre verlegt werden. Um die neuen Häuser anzuschließen und zu verhindern, dass bei Straßensanierungen die Bagger in ein paar Jahren erneut ausrücken müssen, weil irgendwo ein marodes Rohr leckt, das längst hätte saniert sein können.

Anwohner machen Fotos

André Fauk, Vorarbeiter von ASA-Bau auf der Bahnhofstraßen-Baustellen, kann gut verstehen, wenn Anwohner genervt sind, weil sie ihre Garagen nicht nutzen können oder die Großbaustelle direkt vor ihrer Haustür einfach nicht mehr sehen können. „Aber mit den meisten verstehen wir uns ganz gut“, sagt Fauk. Ein pensionierter Bauingenieur, der von seiner Wohnung aus in die zeitweise riesige Baugruppe blickte, habe das Geschehen aufmerksam verfolgt und Fotos gemacht. In einem der letzten Löcher, die noch offen sind, ist ein 100 Jahre alter Kanal zu sehen, handgemauert aus Ziegeln. Der funktioniere noch einwandfrei, sagt Fauk anerkennend.

Kritik an der Kommunikation

Bis 2030 können die Rostocker noch viele Großbaustellen besichtigen, ob es ihnen gefällt oder nicht, etwa den Neubau der Brücke am Eisenbahnbrücke am Goetheplatz. „ Baustellen sind belastend“, sagt Eva-Maria Kröger, Fraktionsvorsitzende der Linken in der Bürgerschaft. Sie sieht bei der Kommunikation der Stadt noch viel Nachholbedarf: „Es wäre hilfreich, wenn die Stadt laut und deutlich erklären würde, warum gebaut wird, wie lange es dauert und im Notfall, warum es Verzögerungen gibt.“

CDU-Fraktionschef Daniel Peters bekommt nach eigenen Angaben „viele Rückmeldungen von Bürgern, die ganz schön genervt sind“. Erst seit kurzer Zeit gebe es in der Stadt ein funktionierendes Baustellenmanagement. Die Zeit davor wirke immer noch nach, als mitunter RSAG, Wasserbetrieb und Straßenbaubehörde innerhalb kurzer Zeit nacheinander an der gleichen Stelle buddelten. Verbesserungswürde Abstimmung sei aber immer noch Alltag, so Peters. Wie in der Südstadt, wo Satower Straße und die Verbindung nach Biestow gerade gleichzeitig gesperrt sind. „Da sind wir am Verkehrsinfarkt“, sagt Peters, „das muss besser werden“.

Grüne: Mehr Platz für Radler und Fußgänger

Grünen-Fraktionschef Uwe Flachsmeyer fordert eine stärkere Berücksichtigung von Fußgängern und Radfahrern bei den baubedingten Einschränkungen. „Das ist nicht immer optimal“, sagt er. Der Autoverkehr werde auf Kosten der anderen bevorzugt. Die Grünen sind für schmalere oder weniger Autospuren an Stellen, wo der Verkehr durch die Buddelei beeinträchtig ist. Andere Verkehrsteilnehmer sollten dafür mehr Platz erhalten. Flachsmeyer: „Oft würde eine Spur für Auto statt zwei pro Fahrtrichtung reichen.“

Alle drei Fraktionschefs betonen zugleich die Notwendigkeit, dass gebaut wird. Kröger: „Gerade in Krisenzeiten ist es wichtig, zu investieren und die Wirtschaft anzukurbeln“, sagt Eva-Maria Kröger.

Von Gerald Kleine Wördemann