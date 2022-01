Rostock

Haben Sie heute schon gelacht? So richtig? So, dass die Freudentränchen kullern und die Bauchmuskeln schmerzen? Dann wird’s aber Zeit. Trotz Corona?, fragen Sie. Aber ja. Auch, wenn vielen von uns gerade nicht zum Lachen zumute ist: Ein besserer Anlass als heute kommt so schnell nicht wieder, sagt der Kalender.

Am 24. Januar ist Welttag des herzhaften Lachens – so steht es im Kalender kurioser Feiertage. Wer das Datum verpasst, braucht aber nicht traurig sein. Die folgenden Tage sollen noch süßer werden.

Am 26. Januar lohnt es sich, mit offenen Augen durch die Weltgeschichte zu spazieren. Denn dann ist der „Versteck einen Kuchen“-Tag. Der wird zwar eigentlich in den USA gefeiert, doch wer weiß: Auch in Rostock leben gebürtige Amerikaner. Vielleicht hat der ein oder andere den Brauch mit an die Warnow gebracht? Und Amerikaner, die gleichnamiges Gebäck verstecken, um liebe Menschen damit zu überraschen – das ist doch wirklich eine süße Idee. Wer Nachschlag will, muss übrigens nicht lange warten: Am 27. Januar ist Tag des Schokoladenkuchens.

Von Antje Bernstein