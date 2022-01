Rostock

Noch ist es nur ein Plan an der Wand, aber Ringo Sauer hat seinen künftigen Markt schon genau vor Augen. Er wird den Globus leiten, der nach Schließung des Real-Marktes im Ostseepark auf die 10 000 Quadratmeter Verkaufsfläche einzieht. Und der Zeitplan ist sportlich: „Wir haben quasi nur zwei Wochen für den Umbau“, sagt Sauer.

Am 23. März ist der Real das letzte Mal offen. Und schon am 7. April will Globus starten. Für die Umflaggung, wie der Prozess firmenintern genannt wird, rücken eigens drei Teams an, die den Umbau und das Auffüllen der Lager übernehmen, damit für die Kunden alles pünktlich fertig wird.

Mehr Frische und großes Vegan-Sortiment

„Unser Vorteil ist, dass die Kunden in Rostock und dem Landkreis die Marke schon durch den sehr erfolgreichen Globus-Markt in Roggentin kennen“, sagt Ringo Sauer. Deshalb ist der dortige Geschäftsleiter Frank Meissler auch als Pate und Berater für den neuen Markt und dessen Angestellte tätig. Alle 134 Real-Mitarbeiter aus Sievershagen würden übernommen. „Die Führungskräfte sind sogar schon jetzt im Globus Roggentin, um sich dort mit den Besonderheiten der Märkte bekannt zu machen“, erklärt der künftige Chef.

Frank Meissler (l.) leitet den Globus-Markt in Roggentin. Als Pate und Berater steht er Ringo Sauer zur Seite, der den künftigen Globus im Ostseepark Sievershagen als Chef übernimmt. Quelle: Frank Söllner

Denn es ändere sich nicht nur die Marke. „Wir als Globus haben einen anderen Fokus, sind auch Lebensmittelproduzenten, setzen mehr auf Frische und weniger auf den sogenannten Non-Food-Bereich“, kündigt Sauer an. Natürlich würden Kunden auch weiterhin Drogerieartikel, Tierfutter, Spielzeug, Technik oder Schuhe bekommen. Punkten will der neue Markt aber unter anderem mit der größten Obst- und Gemüse-Abteilung in ganz MV.

Mehr als 600 Quadratmeter sind allein für diesen Bereich vorgesehen. „Und wir werden einen großen Gutfühl-Bereich haben, wo es beispielsweise alles für diejenigen gibt, die sich vegan ernähren. Aber auch für alle, die an Unverträglichkeiten leiden und deshalb spezielle Lebensmittel brauchen“, sagt Ringo Sauer.

Metzgerei, Käse- und Fischtheke im Globus geplant

Pünktlich zur Eröffnung des Marktes soll auch die große Metzgerei fertig sein. Deshalb wird schon in den kommenden Wochen mit dem Umbau der rückwärtigen Produktionsstrecken angefangen, ohne dass es die Kunden stört. Noch im April soll dann auch ein weiterer Bereich den Betrieb aufnehmen, den es am Standort Sievershagen schon lange nicht mehr gegeben hat: „Wir planen neben der großen Käsetheke auch eine für frischen Fisch. Das gehört einfach zu einem Markt an der Ostsee dazu.“ Zudem würden neue Kunden, aber auch Fans von Real, Anreize brauchen, um den Globus anzunehmen. „Da reicht es nicht, nur alles aufzuhübschen und neue Regale einzubauen.“

Gedulden müssen sich dagegen die Liebhaber süßer Torten. „Wie es vom Globus in Roggentin bekannt ist, wollen auch wir natürlich eine Meisterbäckerei für Brot, Brötchen, Kuchen und Torten anbieten“, so Sauer. Das würde aber noch einige Zeit dauern. Vor allem, weil die Genehmigungen für den notwendigen Umbau Zeit bräuchten. „Natürlich haben wir aber von Anfang an dennoch Backwaren da“, beruhigt der künftige Geschäftsleiter. Für all die Spezialbereiche, die geplant sind, bräuchte es natürlich auch Personal. „Deshalb wollen wir noch 100 zusätzliche Mitarbeiter einstellen“, kündigt der 38-Jährige an.

Getränkeeinkäufe gehen zukünftig schneller

Pünktlich zur Neueröffnung will Ringo Sauer auch bisher verschlossene Tore öffnen. „Wir aktivieren den Eingang zum Getränkemarkt, der bei Real zuletzt zu war.“ Wer also nur schnell etwas Flüssiges einkaufen will, der könne künftig schon vor dem Markteingang abbiegen und müsse keine große Runde drehen. Zudem wird im Ostseepark selbst noch ein kleiner Globus-Metzgerstand eröffnet, der als heiße Theke Deftiges zum sofort Essen oder Mitnehmen anbietet.

Der bisherige Kassenbereich soll bleiben, wird aber um das sogenannte „Scan&Go“-System ergänzt, bei dem Kunden ihre Waren selber mit einem portablen Gerät während des Einkaufs scannen, dann einpacken und beim Bezahlen nicht noch einmal auf ein Band legen müssen.

19 Jahre Erfahrung im Konzern

Bis der Markt eröffnet, muss sich Ringo Sauer noch um einen weiteren Umzug kümmern – nämlich seinen eigenen. Zusammen mit seiner Frau und zwei Kindern zieht er nach 16 Jahren in Bayern erstmals an die Küste. „Wir mögen lieber das Meer als die Berge, da war keine Überredung nötig“, sagt er augenzwinkernd. Der Familienvater ist seit 19 Jahren im Globus-Konzern tätig, hat verschiedenste Bereiche durchlaufen und zuletzt den Prozess der Übernahme von insgesamt 16 Real-Märkten mit begleitet. Und die Rostocker Filiale direkt für sich selbst ausgesucht. „Marktleiter zu sein, das war schon immer mein Ziel“, sagt Ringo Sauer. Nun wird dieser Traum auch noch am Wunsch-Wohnort wahr.

Von Claudia Labude-Gericke