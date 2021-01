Rostock

Seit Wochen dürfen Rostocks Hotels keine Urlauber mehr beherbergen. Auch das Trihotel ist wegen des Corona-Lockdowns nahezu verwaist. In den Zimmern, auf den Fluren, im Spa – keine Gäste in Sicht. Besetzt sind nur die Rezeption und die Verwaltung. „Ein großes Haus so leer zu erleben, das ist schon gespenstisch“, sagt Chef Benjamin Weiß. Entmutigen lässt er sich nicht. „Wir planen für die Zukunft.“

In der Zwangspause hat das Trihotel unter anderem das Rocktheater von Grund auf renoviert. Eigentlich sollte auf der beliebten Kleinkunstbühne nun das neue Veranstaltungsjahr beginnen. „Es ist tragisch, dass sie jetzt leersteht“, sagt Benjamin Weiß. Aber die Arbeit sei ja nicht umsonst gewesen, sondern eine Investition in die kommenden zehn Jahre. Der kulturelle Neustart im Trihotel hält einige Highlights bereit – darunter Melodica Futura. Die stilübergreifende Produktion, die dem Publikum ein besonderes Kino-, Musik- und Lichterleben ermögliche, soll am 19. März Premiere feiern, sagt Weiß.

Ein weiteres Vorhaben muss indes warten: „Wir wollen das Hotel um 16 Zimmer erweitern. Eigentlich wollten wir jetzt im Januar loslegen, aber in der aktuellen Situation bindet man sich nicht so eine große Baustelle ans Bein“, erklärt Benjamin Weiß. In den vergangenen Jahren habe er „das Haus von innen umgekrempelt“. Künftig soll das Hotel auch äußerlich modern werden. Weiß will einen Streetart-Künstler anheuern, der die Fassade zum Hingucker macht.

Schnelles Netz und neue Veranstaltungen

Auch das Warnemünder Aja-Resort ist geschlossen. „Wir nutzen die Zeit unter anderem für Malerarbeiten, Grundreinigung und kleinere Modernisierungs- sowie und Instandhaltungsmaßnahmen. Hierzu gehört beispielsweise auch der Anschluss ans Glasfasernetz, so dass wir unseren Gästen nach Wiedereröffnung deutlich schnelleres Internet bieten können“, sagt Resort-Manager Ludwig Deutsch. Auch wenn die Lockdown-Verlängerung nicht überraschend käme, „ist die Situation für uns Hoteliers extrem schwierig. Baldige Planungssicherheit oder zumindest eine erste Perspektive ist für unsere Branche jetzt wichtig. Wir hoffen, so schnell wie möglich durch diese schwere Zeit zu kommen.“

Die Hoffnung teilt Christoph Krause, Chef des Warnemünder Hostels Dock Inn. Der Januar sei zum Glück keine beliebte Reisezeit. „Bei Ostern sieht das schon anders.“ Um dafür Buchungen entgegen nehmen zu können, bräuchten Hoteliers Planungssicherheit. „Wir drücken die Daumen, dass die weiteren Maßnahmen greifen und das Infektionsgeschehen vielleicht einen zumindest eingeschränkten Tourismus zu den Winterferien zulässt. Sollte auch das nicht möglich sein, wären wir für starke Maßnahmen, damit wir uns eine realistische Chance auf das Ostergeschäft erarbeiten.“

Damit es Urlauber dann im Hostel noch schöner haben als bisher, wird aktuell renoviert. Außerdem arbeite das Team an neuen Veranstaltungsformaten, sagt Krause. Er blickt zuversichtlich nach vorn. „Wenn es wieder los geht, haben wir sicher das eine oder andere Projekt in den Startlöchern.“

