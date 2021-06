Rostock: Was aus dem alten Real-Markt in Neu Hinrichsdorf wird

Neu Hinrichsdorf

Jahrelang steht der ehemalige Real-Markt in Neu Hinrichsdorf schon leer. Nun scheint Bewegung in das Areal zu kommen. Seit dem 1. April ist die Unternehmensgruppe van Mark Projekta GmbH Eigentümer des insgesamt 12 000 Quadratmeter großen Gebäudes. „Rostock hat sich in den letzten Jahren aus unserer Sicht enorm entwickelt und wird dies nach diversen Prognosen auch weiterhin tun. Daher halten wir eine Investition in Rostock für sicher und nachhaltig“, sagt Jelde van Mark (39), Inhaber der gleichnamigen Unternehmensgruppe.

Obwohl der Umbau noch nicht einmal gestartet ist, gibt es bereits einen festen Mieter: Thomas Philipps Sonderposten. Der Markt im Hanse Outlet in Broderstorf musste Ende des vorigen Jahres schließen, weil der Mietvertrag nicht verlängert wurde und war seit dem Sommer des vorigen Jahres auf der Suche nach einem neuen Standort.

Im Sommer 2022 soll alles fertig sein

Doch bevor es losgeht, haben die neuen Eigentümer noch einiges vor. „Die gesamte Fassade wird zukünftig geöffnet. Es wird eine Glasfront geben und die Ladeneinheiten sollen direkt vom Parkplatz aus zugänglich sein“, sagt Jelde van Mark. Einen Namen hat das neue Center auch schon: „Baltik Zentrum Rostock“ soll es dann heißen.

Die neuen Besitzer hoffen, bis Sommer 2022 mit dem Umbau fertig zu sein. Quelle: Dietmar Lilienthal

Der Bauantrag für das Vorhaben soll im Sommer eingereicht werden. Die Inhaber hoffen, noch im vierten Quartal dieses Jahres mit der Entkernung und dem Rückbau beginnen zu können. Ziel ist es, im Sommer 2022 mit dem Umbau fertig zu sein. Dann sollen auf einer Gesamtfläche von 9000 Quadratmetern vier bis sieben neue Geschäfte entstehen.

Lebensmittel und Gesundheitsangebote geplant

„Uns ist ganz wichtig, dass der ehemalige Real wieder belebt wird“, sagt Kurt Massenthe (CDU/ UFR) , Ortsbeiratsvorsitzender von Gehlsdorf. Er bedaure sehr, dass der Lebensmittelriese dort aufgegeben hat. Doch Jelde van Mark geht stark davon aus, dass einer der neuen Mieter ein Lebensmittelmarkt sein wird. „Wir sind mit vielen potenziellen Partnern im Gespräch, wissen es aber wirklich noch nicht“, sagt der Geschäftsmann.

Die Unternehmensgruppe plant außerdem mit einem Händler für Motorradbekleidung und -zubehör. Für die obere Etage, die früheren Personalräume der Real-Mitarbeiter, haben die neuen Eigentümer auch schon Ideen: „Wir sind mit Physiotherapeuten und Pflegediensten im Gespräch.“

Unternehmer Jelde van Mark (39) hat das Objekt gekauft Quelle: Unternehmensgruppe van Mark

Die derzeitigen Mieter „Calle“ und „Siemes-Schuhcenter“ wollen auch weiterhin bleiben. Die Unternehmensgruppe betont außerdem: „Wir legen Wert auf einen ausgewogenen und verträglichen Mietermix. Wir wollen möglichst keine Konkurrenzsituation zum Hanse-Center und/oder der Innenstadt schaffen, sondern sehen uns als Ergänzungsstandort in einer wachsenden Metropolregion.“

„Wir finden eine Entwicklung dort toll“, freut sich Kurt Massenthe. Er hoffe nur, dass keine „Heuschrecken“ investieren und dann schnell wieder weg sind. Doch diese Angst nimmt Jelde van Mark: „Das ist überhaupt nicht unser Geschäft. Wir sind grundsätzlich Bestandshalter. Da wir auf die Revitalisierung von Handelsimmobilien spezialisiert sind, finden wir diese Entwicklungsaufgabe hier sehr spannend.“

Wichtig bei der Auswahl der Immobilie war dem neuen Eigentümer auch die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr: „Es gibt sogar eine eigene Bushaltestelle vor Ort, so eine Anbindung ist natürlich super.“

„Das Baltik Zentrum Rostock bietet in Zukunft Einwohnern und Touristen ein neues Einkaufserlebnis im Nordosten von Rostock – davon profitieren die Stadt Rostock, ihre Einwohner und auch die Unternehmer gleichermaßen“, sagt Christian Weiß, Geschäftsführer der Gesellschaft für Wirtschafts- und Technologieförderung Rostock Business, zu dem Vorhaben in Neu Hinrichsdorf.

