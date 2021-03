Rostock

Die Wallanlagen sind ein beliebtes Ausflugsziel im Herzen Rostocks. Familien, Radler, Hundebesitzer- und Besitzerinnen wissen das grüne Naherholungsgebiet mitten in der Stadt zu schätzen. Einige gehen allerdings nicht so sorgsam mit der Natur um und das sieht man leider auch.

Plastik, Papier, Flaschen – in den Wallanlagen liegt jede Menge Müll. Das soll sich am Wochenende ändern. Die Initiative Rostock müllfrei ruft zur Sammelaktion auf. Los gehen soll es am Sonntag (21. März) um 10 Uhr. Der Treffpunkt ist auf der Heubastion (Sonnendeck).

Wer mit anpacken möchte, sollte Handschuhe und einen Müllbeutel mitbringen. Alles, was die Helfer und Helferinnen zusammentragen, soll an zentraler Stelle gesammelt und am Montag vom Stadtgrünamt entsorgt werden, teilt Rostock müllfrei mit. Zugleich weist die Initiative daraf hin, dass die aktuellen Corona-Verordnungen gelten. „Bitte beachtet die aktuellen Verordnungen. Sollte es zu kleineren Ansammlungen kommen AHA-Regeln beachten. Vor Ort könnt ihr euch über die Luca-App anmelden“, heißt es.

Von Antje Bernstein