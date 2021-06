Rostock

In dieser Mittsommernacht spielt die Musik an Rostocks schönsten Plätzen: Im Klostergarten und im Stadthafen wird Partygängern und Konzertfans am 21. Juni ein Programm geboten, das sich hören lassen kann.

Livemusik an zwei Locations bietet die Fête de la Musique. Das beliebte Straßenfestival, das zum kalendarischen Sommeranfang in mehr als 540 Städten rund um die Welt stattfindet, spielt sich in Rostock diesmal in der Manege des Circus Fantasia sowie auf der Bühne im Klostergarten ab.

An erstgenannter Spielstätte wollen nacheinander Die Verpailers (Indie Rock), Modicum of Hope (Pop Rock), Terrifying High Clouds (Rock/Rap/Funk), Luna Soul (Funk/Indie/Soul) und Inspierty (Post Rock) dem Publikum einheizen. Die Konzerte im Zirkuszelt beginnen jeweils zur vollen Stunde. Los geht’s um 17 Uhr.

Zur selben Zeit ist auch im Klostergarten Konzertauftakt. Den Anfang machen I am Error (Alternative Rock), gefolgt von Woodway Tramplers (Rock), Siebenmorgen (Punkrock) und Bend (Alternative Rock). Den Schlussakkord setzen Keen’s Bakery & Shop (Garage Rock).

Clubsounds gibt’s ab 19 Uhr im Stadthafen auf die Ohren: Am Eingang zur Haedgehalbinsel steigt die erste Open-Air-Silent-Disco Rostocks. Wer mitfeiern möchte, bekommt Synthie-Pop, Electro oder Indie über Kopfhörer zu hören. Drei DJ-Sets laufen gleichzeitig ab, die Teilnehmer entscheiden, welchem sie Gehör schenken möchten. Spontan vorbeikommen ist erwünscht und bis 22 Uhr möglich. Hundert Kopfhörer liegen bereit.

Ein Erlebnis ist das auch für alle, die an der Kaikante entlangspazieren und Zuschauer dieser Premiere sind: Während die Sonne am Horizont über der Warnow versinkt, tanzt die Partymeute scheinbar ohne Musik ab. Die Silent-Disco soll kein One-Hit-Wonder sein. Ähnliche Events planen die Organisatoren Christopher Haak, Hannes Nitz sowie Sandra und Ronald Kley beispielsweise auch im Iga-Park.

Abtanzen am Warnowufer ohne das die Leute ringsum Musik hören können – die Open-Air-Silent-Disco im Stadthafen macht’s möglich. Quelle: Antje Bernstein

Tiere streicheln Menschen Die aberwitzige Actionlesung „Tiere streicheln Menschen“ am 26. Juni im Klostergarten Rostock ist ausverkauft. Deshalb soll nun am gleichen Tag eine Zusatzshow stattfinden: Diese beginnt um 17 Uhr. Tickets dafür gibt es auf www.kulturbotschafter-events.de. Die Eintrittskarten, die für die pandemiebedingt auf diesen Tag verlegte Show gekauft wurden, gelten nur für die Abendshow, die nun um 30 Minuten nach hinten verschoben wird und um 20 Uhr beginnt. Einlass ist ab 19.15 Uhr.

Von Antje Bernstein