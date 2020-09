Rostock: Wasser überflutet Gehlsdorfer Ufer

Rostock

Starke Winde im Gotlandbecken haben dafür gesorgt, dass die Warnow am Donnerstag früh Teile des Gehlsdorfer Ufers in Rostock überflutet hat. Der Uferweg in Höhe der Yachtclubs war deshalb in den Morgenstunden nicht passierbar.

Lesen Sie auch:

Anzeige

Massen-Quarantäne in Rostock: Wie kam das Corona-Virus an die Hundertwasser-Schule?

Weitere OZ+ Artikel

Gesamte deutsche Ostseeküste betroffen

Erhöhte Wasserstände waren am Donnerstag an der gesamten deutschen Ostseeküste zu verzeichnen, erklärte eine Sprecherin des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie in Rostock auf Anfrage. In der Kieler und Lübecker Bucht wurden erhöhte Wasserstände bis 110 Zentimeter über dem mittleren Wasserstand erreicht.

Wellenweg unter Wasser: Donnerstag früh in Rostock-Gehlsdorf. Quelle: Andreas Ebel

In Lübeck Straßen überflutet

In Warnemünde stieg der Pegel der Ostsee 90 Zentimeter höher als normal, in Wismar erreichte er früh um 6 Uhr schon 110 cm., sank danach aber wieder um 20 Zenimeter ab. In Lübeck standen am Donnerstag Morgen Straßen an der Obertrave unter Wasser, dort schwappte das Wasser 115 Zentimeter über Normalstand übe die Ufer.

Teile des Gehlsdorfer Ufers in Rostock sind überflutet. Starke Winde der vergangenen Tage, die Wasser aus der Ostsee in die Warnow gedrückt haben, sorgten dafür, dass Teile des Uferweges in Höhe der Yachtclubs nicht passierbar sind. Quelle: Andreas Ebel

Krasser Nordwind im Gotlandbecken

Ursache der erhöhten Wasserstände war laut BSH ein krasser Nordwind der Stärke 9 im Gotlandbecken auf der offenen Ostsee. Der Wind drückt das Wasser an die deutsche Ostseeküste.

Von Andreas Ebel