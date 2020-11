Rostock: Wasserschaden bei Norma in Reutershagen

Rostock

Im Norma-Supermarkt im Krischanweg in Reutershagen hat es am Wochenende einen Wasserschaden gegeben. Die Polizei wurde am Sonntag gegen 17 Uhr alarmiert. Auch Feuerwehr und Nordwasser wurden informiert. Das Wasser hab drei bis vier Zentimeter hoch in dem Laden gestanden, teilt die Polizei in Rostock auf Nachfrage mit. „Ein Mitarbeiter von Nordwasser hat schließlich das Wasser abgedreht“, informiert Ellen Klaubert von der Polizeiinspektion in Rostock.

Mögliche Ursache für den Schaden könnte ein defekter Durchlauferhitzer gewesen sein. Ein Passant hatte beim Spaziergang Wasser auf dem Supermarkt-Parkplatz bemerkt und nach einem Blick ins Innere des Ladens die Polizei angerufen.

Schadenshöhe noch unklar

Erst als unter anderem der zuständige Bereichsleiter der Norma-Group vor Ort eintraf und die Türen geöffnet wurden, wurde das Ausmaß erkennbar. Durch die Havarie hatten mehrere Tausend Liter Trinkwasser den Laden geflutet. „Der Schaden hat ein beachtliches Ausmaß. Die gesamte Verkaufsfläche ist betroffen,“ erklärte der zuständige Bereichsleiter auf Nachfrage. Die Schadenhöhe konnte noch nicht beziffert werden.

Mitarbeiter versuchten, mit Hilfe von Besen, Abziehern und Reinigungsmaschinen das Wasser aus der Filiale zu beseitigen und den Schaden zu minimieren.

Von Benjamin Vormeyer/OZ