Rostock

Diese Aktion soll die Blicke auf sich ziehen und Spaziergänger staunen lassen: Rostocks Wasserturm wird im Corona-Lockdown zur XL-Leinwand. Grund ist das Projekt „Innehalt“.

Der Name ist Programm: Die Künstler Gitta Nöh, Matthias Spehr und Stefanie Rübensaal wollen Passanten und Anwohner mit Hinguckern zum Innehalten bringen. Dafür planen sie den Wasserturm als Projektionsfläche zu nutzen. An diesem Mittwoch von 18 bis 19 Uhr werden die drei das Bauwerk mit Videoclip-Kunst bespielen.

Ab kommender Woche soll es für Kunstfans in Rostock noch mehr zu entdecken geben, denn der Wasserturm ist nur der Anfang. Ab Montag wird das Kröpeliner Tor zur Galerie. Im Rahmen des #ErlebnisWinterRostock werden Christoph Knitter und Stefanie Rübensaal mit Unterstützung von Christoph Chciuk das Erdgeschoss für sechs Wochen übernehmen. „In einer laborähnlichen Situation werden wir künstlerische Aktionen im Raum und den Schaufenstern entwickeln“, kündigt Rübensaal an.

Die Aktion ist die Fortsetzung von etwas, das bereits im ersten Lockdown Aufmerksamkeit schuf. Im Frühjahr 2020 verwandelte ein Rostocker Künstlerkollektiv das bis dato leerstehende ehemalige „Schreibeck“ in die Pop-up-Galerie „Besser als nichts“. Aktionskunst, Lesungen, Installationen – über viele Wochen erregten hier wechselnde Gastkünstler mit ihren aktuellen Arbeiten Aufsehen. Nach der Finissage im August mietete Sandy Wellnitz den Laden im Barnstorfer Weg und eröffnete darin vor wenigen Tagen das Café „Loukoumades Specialty Coffee“.

Die Künstler suchten neue Räume, in denen sie trotz Pandemie und Lockdown Kunst vor Publikum zeigen können. „Ursprünglich wollten wir uns in einem leerstehenden Laden niederlassen, dies hat aber aufgrund von fehlendem Zugang und mangelnder Begeisterung seitens der Eigentümer leider nicht geklappt“, erklärt Stefanie Rübensaal. Das Kröpeliner Tor ist eine willkommene Alternative. Neben der Schau sind vier „Highlight-Abende“ geplant. Infos will das Künstlerkollektiv zeitnah auf seinem Instagram-Account @besseralsnichts.art bekanntgeben.

Von Antje Bernstein