Die Inzidenz weit über 400, auf den Intensivstationen hat fast jeder fünfte Patient Covid-19, die Corona-Warnampel steht seit mehr als sieben Tagen auf Rot – und dennoch: Rostock will weiterhin nicht auf die Stufe „Rot plus“ wechseln. Was die Gründe sind, was das für den Weihnachtsmarkt bedeutet und welche Regeln weiter gelten.