Seit Mittwoch gelten auf dem Rostocker Weihnachtsmarkt verschärfte Regeln. So müssen Geimpfte und Genesene nun zusätzlich einen tagesaktuellen Test vorzeigen. Auch im Einzelhandel gilt ab sofort die 2G-Regel. OZ-Reporterin Gina Henning hat sich umgehört, wie der erste Tag in der Innenstadt lief und was Schausteller, Händler und Passanten davon halten.