Der Lockdown im November trifft Rostock hart – auch über die vier Wochen hinaus: Zwei der wichtigsten und größten Veranstaltungen in der Hansestadt fallen in diesem Jahr definitiv aus. Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen und Ordnungssenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski ( SPD) haben am Mittwoch sowohl den Weihnachtsmarkt als auch das Turmleuchten am 1. Januar abgesagt. Das erfuhr die OZ aus Rathaus-Kreisen.

Stadt: Haben keine andere Wahl

„Wir bedauern diese Entscheidung natürlich sehr, das Infektionsgeschehen und der Lockdown im November lassen uns aber keine andere Wahl“, sagt Stadtsprecher Ulrich Kunze. Großmarkt-Chefin Inga Knospe – sie ist offiziell die Veranstalterin des größten Weihnachtsmarktes in Norddeutschland – reagierte gegenüber der OZ enttäuscht – aber auch mit Verständnis: Am Vormittag hatte sie selbst bereits die Eröffnung, die für den 23. November geplant war, verschoben.

„Wir hatten ein gutes Konzept, auch abgestimmt mit den Gesundheitsbehörden“, so Knospe. Sie will sich nun Gedanken machen, ob der Weihnachtsmarkt im Frühjahr nachgefeiert werden kann: „Für viele Schausteller ist diese Entscheidung absolut hart und existenzbedrohend. Auch viele Menschen werden den Weihnachtsmarkt vermissen. Sobald es möglich ist, wollen wir wieder gemeinsam feiern – mit einem neuen Konzept, neuen Ideen.“

Einziger Hoffnungsschimmer: In zwei Wochen will die Stadtverwaltung beraten, ob im Dezember zumindest kleinere weihnachtliche Konzepte an Rostocks Einkaufsstraßen umgesetzt werden können, sagte Stadtsprecher Ulrich Kunze. Auch die traditionelle Weihnachtsbeleuchtung soll es geben.

„Wird nur noch wenige Schausteller geben“

Für die Schausteller im Land ist die Absage „eine Katastrophe“, sagt Lothar Welte, Vorsitzender des Schaustellerverbandes MV. „Im nächsten Jahr wird es nur noch wenige von uns geben“, fürchtet er. Auch Großmarkt-Chefin Knospe sagt: „Das ist der Todesstoß für viele Betreiber von Fahrgeschäften und mobilen Imbissen.“ Hanse Sail, Warnemünder Woche – nahezu alle großen Veranstaltungen 2020 sind abgesagt worden. „Es gab zwar Angebote, wie den ,Fun Park’ am Rostocker Stadthafen, die uns sehr geholfen haben“, so Schausteller-Präsident Welte.

Aber die Einnahmen würden nicht reichen, um über den Winter zu kommen: „Wir haben das letzte Geld zusammengekratzt, um nach Rostock zum Weihnachtsmarkt zu kommen und nun das.“ Die Nerven in der Branche würden blank liegen. „Und die Hilfsprogramme, die versprochen worden sind, bringen uns nichts. Wir brauchen nicht 75 Prozent vom Umsatz im November – sondern 75 Prozent des Umsatzes im vergangenen Dezember. Da haben wir noch Geld verdient“, so Weltes Appell an die Politik.

Händler fürchten um Umsätze

Der Rostocker Weihnachtsmarkt lockt jährlich 1,4 Millionen Besucher und beschert Gastronomie, Hotels und Einzelhandel in der Hansestadt rund 50 Millionen Euro an Umsatz. Der Ausfall ist daher auch für den Handel eine schlechte Nachricht: „Wenn die Innenstadt tot ist, ist auch der Handel tot“, sagt Kay-Uwe Teetz vom Handelsverband Nord. Er fürchtet, dass während des Lockdowns viele Kunden die Zeit nutzen, um im Internet einzukaufen – auch Weihnachtsgeschenke. „Wir können nur auf den Dezember hoffen“, so Teetz. Dennoch rechnet der Handelsverband in Rostock mit einem Geschäfte-Sterben in der Innenstadt.

Ein kleiner Hoffnungsschimmer: Am Sonntag laden Rostocks Innenstadt-Händler zum bisher ersten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres in die City. Von 13 bis 18 Uhr sind die Geschäfte offen. „Durch die Innenstadt werden sich an diesem Nachmittag Künstler und Artisten bewegen. Es wird Feuershows an verschiedenen Plätzen und leuchtende Stelzenkünstler zu sehen geben“, sagt City-Manager Peter Magdanz.

Auch Turmleuchten fällt aus

Auch das Turmleuchten, das Jahr für Jahr am 1. Januar Zehntausende Menschen nach Warnemünde lockt, wird es 2021 nicht geben. „Das zum Warnemünder Turmleuchten vorgelegte Konzept ist derzeit leider unter den jetzigen Bedingungen nicht genehmigungsfähig. Das haben die Mitglieder des Verwaltungsstabes festgestellt“, so Stadtsprecher Kunze.

Martina Hildebrandt, Geschäftsführerin von „Hanse Event“ und Veranstalterin des Turmleuchtens, wollte sich kurzfristig dazu nicht äußern: Sie sei von der Stadt noch nicht über die Absage informiert worden.

Ebenfalls abgesagt ist der Rostocker Herbstlauf am 8. November. Die Lichtwoche der Stadtwerke Rostock findet hingegen statt, die Innenstadt wird in bunten Farben erstrahlen. Den Glühwein-Verkauf für den guten Zweck hat das Unternehmen aber abgesagt.

Karls bleibt geöffnet

Auch eine der größten Freizeitattraktionen der Region bleibt offen: Karls Erlebnisdorf bei Rövershagen. „Wir schließen die Gastronomie und sämtliche Fahrgeschäfte und Attraktionen. Aber der gesamte Verkauf – unsere Märkte – bleiben unter den geltenden Hygienebestimmungen weiterhin offen“, so Unternehmer Robert Dahl gegenüber der OZ. Er habe Verständnis für die neuen Einschränkungen: „Wir alle müssen jetzt unseren Beitrag leisten, diese Pandemie auszubremsen. Und wir hoffen darauf, dass dann ab Dezember wieder mehr möglich ist.“ Wirtschaftlich halte sich der Schaden für ihn im November in Grenzen: „Das war bisher nicht der stärkste Monat für uns.“

