Rostock

Am vierten Advent geht es wieder familiär und weihnachtlich in der größten Arena des Landes zu: Das Volkstheater Rostock und die Ostseestadion GmbH veranstalten am 19. Dezember (18 Uhr) die zweite Auflage des Weihnachtssingens, das bei seiner Premiere 2019 ein großer Erfolg war. „Wir machen nicht nur eine Neuauflage, wir machen eine Weiterentwicklung, eine Verbesserung. Wir wollen jedes Jahr größer, toller und besser werden“, sagte Volkstheater-Intendant Ralph Reichel am Freitag bei der Präsentation im Ostseestadion.

Das müssen Sie über die wohl größte Mitsing-Veranstaltung des Jahres in MV wissen:

Wie viele Zuschauer werden erwartet?

Bei der ersten Auflage 2019 kamen fast 11 000 Besucher in die Rostocker Arena, in der sonst Fußball-Zweitligist Hansa Rostock seine Heimspiele austrägt. Die Veranstalter hoffen auf einen neuen Rekord. „Wir sind sehr optimistisch, fünfstellig sollte es schon werden“, sagt Oliver Schubert von der Ostseestadion GmbH. Die Fußball-Arena hat eine Kapazität von rund 29 000 Zuschauern. Schubert: „Bei uns könnten theoretisch 13 000 bis 14 000 Zuschauer dabei sein.“

Warum können nicht noch mehr Besucher dabei sein?

„Wir haben natürlich eine andere Situation als beim Fußball. Man kann nicht ganz ringsrum Plätze verkaufen, dann würden Leute hinter der Bühne sitzen. Wir nutzen die Möglichkeit, die dieses Stadion bietet, in dieser Aufstellung optimal aus“, erklärt Reichel.

Insgesamt seien die Zuschauerzahlen bei Veranstaltungen zwar rückläufig, „aber wir gehen davon aus, dass die Leute sagen: Das ist einmalig, das ist emotional, da kommen wir trotzdem hin“.

Welche Tribünenplätze gibt es?

Zuschauer können Tickets für die West-, Ost- und die Nordtribüne kaufen. „Man wird also von drei Seiten einen guten Blick auf die Bühne haben“, so Schubert.

Was kostet der Eintritt?

Für die Sitzplätze werden – egal wo – einheitlich 14 Euro fällig, Kinder bis einschließlich zwölf Jahre zahlen die Hälfte. „Aufgrund der hohen Nachfrage im vergangenen Jahr haben wir uns von vornherein entschlossen, auch Stehplätze anzubieten“, sagt Oliver Schubert. Diese kosten zehn beziehungsweise fünf Euro (Kinder bis einschließlich zwölf Jahre). „Zum Singen stehen sowieso die meisten auf“, weiß Reichel.

Wann und wo gibt es Tickets?

Der Vorverkauf für das Weihnachtssingen beginnt am 22. Oktober in den drei Rostocker Hansa-Fanshops und am 27. Oktober an der Vorverkaufskasse des Volkstheaters. Dann sind die Tickets auch im Internet (volkstheater-rostock.de oder ostseestadion-shop.de) erhältlich. Wer am vierten Advent nicht ins Ostseestadion nach Rostock kommen kann oder will, wird wohl die Chance haben, das Weihnachtssingen im Livestream zu verfolgen. Dies sei aber noch nicht abschließend geklärt.

Wie sieht das Programm des Abends aus?

Für die Lieder und die Musik ist natürlich das Volkstheater zuständig. „Gemeinsam mit unseren Partnern, mit denen wir seit langer Zeit gut zusammenarbeiten“, sagt Intendant Ralph Reichel. Mit dabei sind der Opernchor des Volkstheaters, die Singakademie, der Kinderchor der Singakademie und der Rostocker Shanty-Chor Luv un Lee. „Es ist eine der schönsten Aufgaben, die man haben kann: in einem so großen Stadion vor so vielen tausend Leuten zu singen“, meint der Intendant: „Wir gehen einmal durch die Hitliste der Weihnachtslieder.“

Ein Gratis-Liedheft erleichtert den Besuchern das Mitsingen. Es gebe nur „ein schwieriges Lied“ vom Opernchor. „Das ist ein großer Hit, den alle mitsummen, aber nicht mitsingen können.“ Durch den Abend wird NDR-Radiomoderator Stefan Kuna führen.

Muss man als Zuschauer geimpft oder genesen sein?

Nein, wie bei den Fußballspielen von Hansa gilt die 3G-Regel, die auch tagesaktuell Getesteten den Zutritt erlaubt. „Wir wollen niemanden ausschließen“, erklärt Oliver Schubert. In Stadionnähe werde es Testmöglichkeiten geben. Für Personen unter 18 Jahren ist der Test kostenlos.

Gibt es schon weitere gemeinsame Pläne über das Weihnachtssingen hinaus?

Ja, das Volkstheater Rostock und die Ostseestadion GmbH wollen im kommenden Sommer „Queen Classic“ aufführen. Diese Veranstaltung war 2020, wie auch das Weihnachtssingen, pandemiebedingt ausgefallen.

Von Sönke Fröbe